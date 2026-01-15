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PROFESOR USTAVNOG PRAVA

Blagojević o ostavci Minića: Ustavni sud BiH mora da donese odluku

reba ga nastaviti i dovršiti proglašenjem te odluke suprotnom članu 3.3b) Ustava BiH, rekao je Blagojević

Milan Blagojević. BHRT

Z. V.

15.1.2026

Savo Minić samo vraća mandat, ali time nije Narodna skupština stavila van snage odluku o njegovom imenovanju, poručio je ovo za Srpskainfo profesor ustavnog prava Milan Blagojević, naglašavajući da ovo nije osnov da Ustavni sud BiH obustavi postupak za ocjenu ustavnosti odluke Narodne skupštine o imenovanju Vlade.

- Treba ga nastaviti i dovršiti proglašenjem te odluke suprotnom članu 3.3b) Ustava BiH. Ustavni sud BiH bi imao pravo da obustavi postupak samo da je Narodna skupština stavila van snage svoju odluku o imenovanju Minićeve vlade, ali to ona nije učinila - rekao je Blagojević.

Premijer Republike Srpske Savo Minić će vratiti mandat zbog rekonstrukcije Vlade RS.

Kao razlog se navode “politički pritisci iz Sarajeva”.

Grupa parlamentaraca iz Parlamenta BiH 9. septembra je podnijela Zahtjev za ocjenu ustavnosti, nakon što je Narodna skupština Republike Srpske 2. septembra izabrala novu Vladu, predvođenu Savom Minićem (SNSD).

Ustavni sud BiH bi naredne sedmice trebalo da donese odluku o ustavnosti Vlade Republike Srpske.

# VLADA RS
# MILAN BLAGOJEVIĆ
# USTAVNI SUD BIH
# SAVO MINIĆ
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