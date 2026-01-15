Blagojević o ostavci Minića: Ustavni sud BiH mora da donese odluku

Savo Minić samo vraća mandat, ali time nije Narodna skupština stavila van snage odluku o njegovom imenovanju, poručio je ovo za Srpskainfo profesor ustavnog prava Milan Blagojević, naglašavajući da ovo nije osnov da Ustavni sud BiH obustavi postupak za ocjenu ustavnosti odluke Narodne skupštine o imenovanju Vlade.

- Treba ga nastaviti i dovršiti proglašenjem te odluke suprotnom članu 3.3b) Ustava BiH. Ustavni sud BiH bi imao pravo da obustavi postupak samo da je Narodna skupština stavila van snage svoju odluku o imenovanju Minićeve vlade, ali to ona nije učinila - rekao je Blagojević.