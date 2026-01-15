Ramo Isak stigao na ispitivanje u SIPA-u

Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak stigao je u zgradu Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u Istočnom Sarajevu, javljaju Vijesti.ba.
U prostorijama SIPA-e ministar Isak biti saslušan.
ISTOČNO SARAJEVO
Portal Istraga je objavio ranije kako je federalni POSKOK započeo istražne radnje protiv Isaka
Ramo Isak. Vijesti.ba - Facebook
Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak stigao je u zgradu Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u Istočnom Sarajevu, javljaju Vijesti.ba.
U prostorijama SIPA-e ministar Isak biti saslušan.
Podsjetimo, portal Istraga je objavio ranije kako je federalni POSKOK započeo istražne radnje protiv Isaka.
Više detalja o okolnostima saslušanja za sada nije poznato.
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