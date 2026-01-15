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ISTOČNO SARAJEVO

Ramo Isak stigao na ispitivanje u SIPA-u

Portal Istraga je objavio ranije kako je federalni POSKOK započeo istražne radnje protiv Isaka

Ramo Isak. Vijesti.ba - Facebook

S. S.

15.1.2026

Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak stigao je u zgradu Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u Istočnom Sarajevu, javljaju Vijesti.ba.

U prostorijama SIPA-e ministar Isak biti saslušan.

Podsjetimo, portal Istraga je objavio ranije kako je federalni POSKOK započeo istražne radnje protiv Isaka.

Više detalja o okolnostima saslušanja za sada nije poznato.

# RAMO ISAK
# SIPA
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