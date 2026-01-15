Povodom Dana vozača i automehaničara prijem u Vladi BPK Goražde

Povodom 15. januara, koji se obilježava kao dan vozača i automehaničara, danas je u Vladi Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde priređen prijem za vozače, instruktore i automehaničare.

Doprinos sigurnosti

Prijem su organizirali premijer BPK Senad Čeljo i ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Adisa Alikadić – Herić u znak zahvalnosti svim profesionalcima u oblasti saobraćaja i mehanike za njihov doprinos sigurnosti i efikasnosti saobraćaja.

Erna Muslić jedina je instruktorica vožnje u BPK Goražde. S obzirom da su instruktori vožnje u Bosni i Hercegovini uglavnom muškarci, smatra da svojim radom ruši uvriježene stereotipe, iako ističe da se i dalje susreće s predrasudama kod pojedinaca.

- Moram istaći da je u ovoj branši prisutan manji broj žena, ali to ne znači da ne postojimo i da ne dajemo svoj doprinos. Smatram da je važno da se žene pojavljuju i afirmišu u svim djelatnostima, te da se ravnopravno bore za svoja prava. Svojim angažmanom pokazujemo da možemo značajno doprinijeti razvoju našeg grada i zajednice u cjelini - kazala je Muslić.

Vremenske okolnosti

Ispitivač za upravljanje motornim vozilima s dugogodišnjim iskustvom, Alija Lapo, ističe da je posao vozača izuzetno zahtjevan te da na sigurnost i profesionalnost u ovom zanimanju ne smiju uticati nikakve vremenske okolnosti.

- Ove godine obilježava se 65 godina od uspostavljanja Dana vozača i automehaničara i ranije je obilježavanje bilo znatno sadržajnije, ali je i danas izuzetno važno prisjetiti se ovog dana i odati priznanje ljudima koji se bave ovim izuzetno značajnim zanimanjem za zajednicu. Zamislite kako bi grad izgledao kada sedam dana ne bi bilo dotoka robe, kamiona ili autobusa. Upravo zbog toga, ovo zanimanje ima nemjerljiv značaj, a današnje obilježavanje predstavlja priliku da se tim ljudima iskaže zasluženo poštovanje - kazao je Lapo.

Čestitajući Dan vozača i automehaničara, resorna ministrica Adisa Alikadić-Herić istakla je značaj rada profesionalnih vozača i automehaničara za sigurno i efikasno funkcionisanje saobraćajnog sistema.

- Ministarstvo, pored ostalih nadležnosti, provodi i aktivnosti koje se odnose na oblast saobraćaja, uključujući i polaganje vozačkih ispita. Napravili smo dodatni iskorak organizacijom obuke i licenciranja instruktora vožnje, te kontinuirano radimo na unapređenju saobraćajnih propisa. Povodom obilježavanja ovog značajnog datuma, željela sam odati priznanje našim partnerima i svim profesionalnim vozačima i automehaničarima, čiji je doprinos od izuzetne važnosti - naglasila je Alikadić-Herić.