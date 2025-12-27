Predsjedavajući Skupštine BPK Goražde Muradif Kanlić za "Avaz": Amandmanima uvećani transferi za općine, raseljene osobe i zdravstvo

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je jučer usvojila budžet BPK Goražde za 2026. godinu u iznosu od 82.794.675 KM. Predsjedavajući Muradif Kanlić (SBB) predložio je nekoliko amandmana, koji su na sjednici prihvaćeni.

- Jedan od podnesenih amandmana se odnosi na kod tekući transferi drugim niovima vlasti – Općinama i Gradu u sastavu BPK Goražde, na kojem je iznos uvećan s 500.000 na 1.150.000 KM. Smatram da je ovaj iznos sredstava, kojim se znatno pomažu naše općine i Grad Goražde, jako bitan za njihov razvoj i sami opstanak. Iz ovih sredstava lokalne zajednice u našem kantonu mogu znatno unaprijediti svoju osnovnu funkciju i javne usluge i poboljšati uslove života njihovih građana - kazao nam je Kanlić.

Poslanici su prihvatili i njegov prijedlog da se izdaci za raseljena lica povećaju za 100.000 i sada iznose ukupno 250.000 KM.

- Ova sredstva se odnose na projekte koji mogu doprinijeti poboljšanju položaja raseljenih lica i povratnika na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona i području susjednih općina Republike Srpske, posebno osiguranju podrške procesu povratka, stvaranjem uslova za održiv ostanak i poboljšanju uslova života povratnika.

Ovakvi programi pružaju mogućnosti za mnoge aktivnosti, kao što su podrška razvoju poljoprivrede i agro-biznisa u povratničkim područjima, kroz uspostavljanje sistema podrške povratnicima u nabavci opreme za poljoprivrednu proizvodnju, razvoju turističkih kapaciteta u povratničkim područjima, oporavak infrastrukture, komunalne i putne komunikacije, podrške povratnicima u aktivnostima koje mogu doprinijeti generisanju prihoda, razvoju nepoljoprivrednog porodičnog biznisa za povratnike koji imaju započet mali biznis u povratničkom području ili žele pokrenuti biznis ili sufinansiranje projekata koji prate proces povratka - kaže Kanlić.

Kanlić je predložio i povećanje transfera za zdravstvo, te su planirana sredstva za Kantonalnu bolnicu uvećana za 100.000 KM. Pojašnjava da će se na taj način riješiti problem centralnog sistema razvoda kisika u ovoj zdravstvenoj ustanovi.