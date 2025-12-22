Okončane javne rasprave o Nacrtu Zakona o visokom obrazovanju BPK Goražde

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) danas je u Goraždu organiziralo završnu javnu raspravu o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju Bosanskopodrinjskog kantona.

Rasprava nije naišla na očekivani odziv, a u resornom ministarstvu napominju da primjedbe i sugestije mogu biti dostavljene do kraja sedmice.

U ministarstvu podsjećaju da su ključni razlozi za donošenje novog, kako tvrde znatno unaprijeđenog propisa, manjkavosti trenutno važećeg koje su uočene u prethodnom periodu. Podsjećaju i da BPK ima jednu visokoškolsku ustanovu koja je predmet istrage.

- Vi ste upoznati da se tu vode određene istrage i da su napravljeni određeni pravni propusti i u tom dijelu smo gledali da se donesu zakonski propisi koji će povećati stepen članova zakona koji će ovu oblast unaprijediti, prije svega u interesu naših studenata, nastavnika kao i samog visokoškolskog obrazovanja koje treba da ide u skladu sa evropskim standardima i svemu onome što je u drugim kantonima važeće - istakla je resorna ministrica Adisa Alikadić-Herić.

Dodala je da očekuje da će kroz ovaj proces biti usvojen kvalitetan i koristan zakon koji će doprinijeti unapređenju oblasti visokog obrazovanja u BPK Goražde. Svi zainteresovani svoje primjedbe i sugestije mogu dostaviti i pismenim putem na adresu Ministarstva obrazovanja.

- Napominjem da je ovaj zakon dostupan na službenoj stranici vlade BPK i da svi u narednih pet dana mogu dostaviti svoje eventualne prijedloge i sugestije – istakla je Alikadić-Herić.

Zakon o visokom obraozovanju će nakon toga biti ponovo upućen u skupštinsku proceduru. U ministarstvu se nadaju da će u konačnici rezultirati usvajanjem kvalitetnog Zakona o visokom obrazovanju u BPK Goražde.