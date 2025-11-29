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DAN NAKON PRIJAVE

Predstavnici Vlade i Skupštine BPK Goražde osudili napad na poslanika Šalaku: Upućen zahtjev institucijama za hitnu reakciju

Politička scena nije i nikada neće biti prostor za kriminalne metode, otmice, pritiske, psihološko i fizičko nasilje, rečeno je na konferenciji

Sa održane konferencije. A. Bajramović / Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

29.11.2025

Dio ministara i poslanika aktuelne skupštinske većine u BPK Goražde, sa premijerom Senadom Čeljom i predsjedavajućim Skupštine BPK Goražde Muradifom Kanlićem održali su konferenciju za novinare na kojoj su osudili napad na poslanika u Skupštini BPK Goražde, Aldina Šalaku. 

Ovaj čin nije samo kriminalni napad na jednog izabranog zvaničnika, već direktan udar na demokratski poredak, institucije sistema i volju građana, istaknuto je u obraćanju novinarima, dan nakon što je Šalaka prijavio da mu je u blizini Srpca nepoznata osoba prijetila da će mu, kako je naveo, polomiti ruke i noge i baciti ga u Savu, tražeći od njega da u ponedjeljak CIK-u BiH vrati svoj poslanički mandat.

- Politička scena nije i nikada neće biti prostor za kriminalne metode, otmice, pritiske, psihološko i fizičko nasilje. Ovo je crvena linija. Pokušaj da se politička većina mijenja otmicama i ucjenama predstavlja opasnu, antidemokratsku i kriminalnu praksu koja prijeti da naš kanton - ali i Bosnu i Hercegovinu - pretvori u prostor bez zakona, bez reda i bez odgovornosti. S obzirom da postoje osnovane sumnje da su u ove pomenute radnje umiješani i pojedini poslanici opozicije zahtijevamo od nadležnih institucija hitnu, beskompromisnu i javnu reakciju. Želimo rezultate koji podrazumijevaju: identifikaciju svih učesnika, nalogodavaca i pomagača, procesuiranje po najstrožim krivičnim odredbama, te kazne koje će biti jasna poruka svima koji pomisle da se politička volja može oteti nasiljem – naveli su na press konferenciji.

Naglašeno je da poslanici, institucije i demokratski procesi moraju biti zaštićeni i da je danas meta bio jedan poslanik, a sutra bi to mogao biti svaki građanin koji se usudi da misli, govori ili glasa drugačije.

Predstavnici Vlade i Skupštine BPK Goražde osudili napad. Avaz

- Država mora pokazati da je jača od kriminala, stoga zahtijevamo od OSA-e, SIPA-e, MUP-ova, tužilaštva i drugih da hitno riješe ovaj slučaj. U suprotnom, ako ovaj čin ostane nekažnjen, onda se šalje poruka da je otmica politički alat, a to nećemo dopustiti. Svaki pokušaj destabilizacije institucija našeg kantona, ugrožavanja sigurnosti izabranih predstavnika i rušenja demokratskog sistema bit će tretiran kao napad na državu – poručeno je s konferencije za novinare.

# BPK GORAŽDE
# ALDIN ŠALAKA
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