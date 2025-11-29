Predstavnici Vlade i Skupštine BPK Goražde osudili napad na poslanika Šalaku: Upućen zahtjev institucijama za hitnu reakciju

Dio ministara i poslanika aktuelne skupštinske većine u BPK Goražde, sa premijerom Senadom Čeljom i predsjedavajućim Skupštine BPK Goražde Muradifom Kanlićem održali su konferenciju za novinare na kojoj su osudili napad na poslanika u Skupštini BPK Goražde, Aldina Šalaku.

Ovaj čin nije samo kriminalni napad na jednog izabranog zvaničnika, već direktan udar na demokratski poredak, institucije sistema i volju građana, istaknuto je u obraćanju novinarima, dan nakon što je Šalaka prijavio da mu je u blizini Srpca nepoznata osoba prijetila da će mu, kako je naveo, polomiti ruke i noge i baciti ga u Savu, tražeći od njega da u ponedjeljak CIK-u BiH vrati svoj poslanički mandat.

- Politička scena nije i nikada neće biti prostor za kriminalne metode, otmice, pritiske, psihološko i fizičko nasilje. Ovo je crvena linija. Pokušaj da se politička većina mijenja otmicama i ucjenama predstavlja opasnu, antidemokratsku i kriminalnu praksu koja prijeti da naš kanton - ali i Bosnu i Hercegovinu - pretvori u prostor bez zakona, bez reda i bez odgovornosti. S obzirom da postoje osnovane sumnje da su u ove pomenute radnje umiješani i pojedini poslanici opozicije zahtijevamo od nadležnih institucija hitnu, beskompromisnu i javnu reakciju. Želimo rezultate koji podrazumijevaju: identifikaciju svih učesnika, nalogodavaca i pomagača, procesuiranje po najstrožim krivičnim odredbama, te kazne koje će biti jasna poruka svima koji pomisle da se politička volja može oteti nasiljem – naveli su na press konferenciji.