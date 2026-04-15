U BPK pojačan inspekcijski nadzor, akcenat na kontroli prodaje alkoholnih pića maloljetnicima

Kantonalna Uprava za inspekcijske poslove Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde vrši pojačan nadzor u svim segmentima rada, a između ostalog akcenat je i na kontroli prodaje alkoholnih pića maloljetnim licima.

Nadležni upozoravaju na stroge novčane kazne i sankcije za sve ugostiteljske i trgovačke objekte koji prekrše zakon.

Direktor Uprave Emko Rizvanović naglašava da u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti Federacije BiH, tržišno-turističko-ugostiteljski inspektori u okviru redovnih kontrola vrše nadzor nad usluživanjem alkoholnih pića licima mlađim od 18 godina.

- Na osnovu prijava građana provode se i ciljane, odnosno pojačane kontrole. Iako u BPK Goražde ovaj problem nije izražen u većem obimu, postoje indicije o pojedinačnim slučajevima koji će u narednom periodu biti predmet detaljnog ispitivanja – naveo je Rizvanović.

Napomenuo je da tržišni inspektori kontinuirano vrše nadzor i nad prodajom alkoholnih pića maloljetnim licima, s ciljem sprečavanja eventualnih zloupotreba i dosljedne primjene zakona.

- Za kršenje zakona predviđene su stroge novčane kazne, dok se usluživanje alkohola maloljetnicima tretira i kao prekršaj protiv javnog reda i mira, zbog čega policijski službenici imaju ovlaštenje da izriču sankcije. I prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti Federacije BiH predviđene su stroge novčane kazne za kršenje ovih odredbi – upozorio je direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.