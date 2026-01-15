Dodik nakon sastanka s Čovićem: Moram da priznam da sam nezainteresovan za pitanja BiH

Milorad Dodik, lider SNSD-a, nakon sastanka sa liderom HDZ-a Draganom Čovićem izjavio je da ove dvije političke partije imaju konkretnu saradnju, zasnovanu na razumijevanju otvorenih pitanja.

Dodik je dodao da je neprihvatljivo ponašanje Zijada Krnjića, eksperta u Upravnom odboru UIO BiH, "koji je napravio ujudurmu i onemogućio otvaranje novog graničnog prijelaza, iz hira i mržnje prema Republici Srpskoj, a očigledno i prema svom narodu".

- Ključno pitanje je zloupotrebljavanje ustavnog uređenja BiH. Sa našeg stanovišta, ono je neprihvatljivo, jer ugrožava prava konstitutivnog naroda i entiteta. Hrvatima se onemogućava pravi odraz u institucijama, a na osnovu toga izvlače se i svi drugi problemi - rekao je Dodik.

- BiH je zemlja bez logike ako jedan čovjek može spriječiti grupu ljudi da slobodno prelazi granicu. Neki su izračunali da bi protok bio brži gotovo 80 posto nego sada, međutim tome stručnjaku nije smetalo da napravi tu ujudurmu. Ne znam još kako ćemo to rješavati, ali htio sam to konstatovati - istakao je Dodik.

On je naglasio da je takvo ponašanje "neprihvatljivo" i da bi trebalo učiniti sve kako bi se taj granični prijelaz otvorio.

- Ja moram da priznam da sam nezainteresovan za pitanja BiH. Ali, imajući u vidu moju poziciju predsjednika stranke, moram da budem uključen - dodao je Dodik.