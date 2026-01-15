Veliki broj zvanica na božićnom prijemu Željke Cvijanović, pogledajte ko je sve došao

Tradicionalni božićni prijem koji organizuje član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović održan je u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu.

Na prijemu su prisustvovali predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNS-a Miloš Vučević, a prisutna je bila i visoka delegacija Vlade Srbije koju je predvodio ministar kulture Nikola Selaković.

Među zvanicama su i brojni ambasadori u BiH, uključujući ambasadora Rusije Igora Kalabuhova, Kine Li Fana, Velike Britanije Džulijana Rajlija i Mađarske Kristijana Pošu, kao i otpravnik poslova u Ambasadi SAD u BiH Džon Ginkel te specijalni predstavnik EU u BiH Luiđi Soreka.

Prisutni su bili i komandant EUFOR-a u BiH general-major Florin-Marijan Barbu, te komandant NATO štaba u BiH brigadni general Metju Valas.

Na prijemu su bili i predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Mladen Čavara i njegov zamjenik Darko Babalj, te zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović.

Prijemu su prisustvovali i zvaničnici institucija Republike Srpske, kao i srpski predstavnici u institucijama BiH, uključujući ministre vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Stašu Košarca, ministra finansija i budžeta Srđana Amidžića, zamjenika ministra odbrane Aleksandra Goganovića i načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga general-pukovnika Gojka Kneževića.