Alikadić Herić: Cilj je da što veći broj studenata iz BPK dobije stipendiju

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde jučer je usvojila Program utroška sredstava namjenjenih za studentske stipendije, čime su se stekli uslovi da ministarstvo obrazovanja krene u proceduru raspisivanja konkursa za dodjelu.

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Adisa Aliakdić-Herić naglašava da je u ove svrhe u budžetu planirano 280.000 KM.

Akademska godina

- Od 2022/23. akademske godine kada je taj iznos bio 150.000 KM, sada smo značajno uvećali ovaj kod, a time i broj studenata. Sa tadašnjih 152, prošle godine 224 studenta su ostvarila pravo. Nastojali smo aći rješenja da utvrdimo kriterije na način da što veći broj studenata ostvari pravo na stipendiju i u tome smo uspjeli – kazala je Alikadić–Herić.

Po njenom mišljenju, kriteriji koji su izmjenjeni još prošle godine pokazali su se uspješnim.

- Od prošle godine ukinut je imovinski cenzus i samo prosjek ocjena koji studenti ostvare određuje visinu stipendije. U ovoj akademsoj godini pravo će imati redovni studenti koji na području BPK imaju prebivalište najmanje tri godine i koji prvi put upisuju određenu godinu, a uslov je da ne primaju stipendiju od drugog davaoca. Studenti deficitarnih zanimanja koji studiraju matematiku, fiziku, engleski jezik, latinski jezik, edukacijsko-rehabilitacijaski i predškolski odgoj te muzičku akademiju, bez obzira na prosjek ostavruju pravo na najveću stipendiju u iznosu od 240 KM – precizirala je ministrica.

Raspisivanje konkursa

Podsjetila je da su stipendije prošle godine isplaćene prije početka nove akademske godine te je najavila skoro raspisivanje konkursa za dodjelu stipendija.

- Prije početka nove akademske godine imali smo u planu još jedan poziv, ali po zakonu ne može se nešto početi u jednoj budžetskoj godini, pa prenijeti u narednu, tao da nažalost nismo uspjeli. Uskoro slijedi konkurs za tekuću akademsku godinu o čemu će studenti biti pravovremeno obaviješteni – kazala je ministrica za obrazovanje BPK Goražde.