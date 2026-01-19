Općina Foča u FBiH riješila problem s mostom u Mihovićima

Općina Foča u FBiH uspjela je omogućiti komunikaciju mještana naselja Mihovići koji su nakon posljednjih poplava ostali potpuno odsječeni, nakon što je nabujala voda porušila most.

Načelnik Općine Mujo Sofradžija naglašava u izjavi za Fenu da su uloženi maksimalni napori da se ovaj problem riješi što prije.

- Mještani su bili u totalnoj blokadi, a riječ je od 30 do 50 osoba i pretežno su to stariji, zbog čega smo se maksimalno angažovali i uspjeli riješiti problem. Bilo je obećanja da će nam i drugi pomoći ali ovo nije moglo čekati i to je općina sama uradila. Uz pomoć nekoliko firmi smo uspjeli uraditi nove kule i postaviti konstrukciju - pojasnio je Sofradžija.

Dodao je da je sada komunikacija omogućena kako za pješake, tako i vozila.

- Most je u funkciji kao i ranije i nesmetano se odvija komunikacija i ovo je pravi primjer kako se sve može kada se hoće, jer od obećanja se ne živi. Uspjeli smo to riješiti za samo tri dana - naglasio je Sofradžija.