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ISTRAŽILI SMO

Ko je kriv za propadanje mostova u Sarajevu?

U skladu sa odlukom o proglašenju nacionalnih spomenika obaveza lokalne samouprave i općenito federacije da održava te mostove, objasnio je Kapidžić

Već sedam dana most je zatvoren za saobraćaj. Avaz

Dž. Mahmutović

5.12.2025

Općina Stari Grad Sarajevo najavila je početak ozbiljnih radova na sanaciji tri ključna mosta u Općini, uključujući i jedan od najpoznatijih, Carevu ćupriju. Zbog lošeg stanja, ovaj most je zatvoren za građane, a mjera dolazi nakon dugog perioda nebrige o ovoj historijskoj infrastrukturi. Općina je odlučila poduzeti hitne korake kako bi osigurala sigurnost građana i očuvala kulturno-historijsko naslijeđe Sarajeva.

 Očuvanje autentičnosti

Za sanaciju Careve ćuprije, mosta koji ima status nacionalnog spomenika, pokrenut je postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača koji će izraditi idejni i glavni projekt konstruktivne sanacije. Uz to, planiraju se i konzervatorsko-restauratorski radovi, s ciljem očuvanja historijske vrijednosti mosta. Iako je sanacija od ključne važnosti za sigurnost, stručnjaci upozoravaju da bi radovi mogli utjecati na autentičnost i simboliku ovog kulturnog spomenika.

Čengić: Uradio svoje. Društvene mreže

Arhitekta Mufid Garibija, komentirajući situaciju za “Dnevni avaz”, podsjeća na važnost historijskog naslijeđa mostova u Sarajevu. On ističe da su još u doba osmanske vlasti i austrougarskog carstva postojale službe koje su se brinule za mostove i rijeku Miljacku, te da svaki most u Sarajevu nosi priču svog autora i bogatu historiju.

Garibija: Svaki most ima priču. Facebook

- Svaki most u Sarajevu nosi svoju specifičnu priču i značajnu kulturnu baštinu. Iako je nužno obnoviti infrastrukturu, važno je da pri obnovi ne izgubimo autentičnost tih objekata, jer to bi moglo naštetiti njihovoj historijskoj vrijednosti - naglašava Garibija.

Sanacija Careve ćuprije bit će dugoročni proces, a građani Sarajeva morat će se privremeno prilagoditi obustavama saobraćaja. Općina Stari Grad najavila je nastavak radova na drugim mostovima i infrastrukturnim projektima u Starom Gradu, no očekuje se da će radovi na Carevoj ćupriji trajati duže zbog specifičnosti i značaja ovog spomenika.

Kada je riječ o odgovornosti za održavanje i očuvanje nacionalnih spomenika, načelnik Općine Stari Grad, Irfan Čengić, je rekao: 

- Uzimajući u obzir da se radi o nacionalnom spomeniku, a da su svi upoznati sa neefikasnosti u radi Komisije za nacionalne spomenike BiH, jasno je da će ovaj proces trajati dugo. 

Kapidžić negira odgovornost

U izjavi za “Dnevni avaz”, Faruk Kapidžić, član te Komisije je negirao bilo kakvu odgovornost za mostove, napominjući da je u skladu s odlukom o proglašenju nacionalnih spomenika odgovornost na lokalnoj samoupravi i Federaciji, a ne na njemu.

Kapidžić: Nevezan za mostove. Avaz

- Ja nemam nikakve veze sa mostovima, možda Irfan Čengić misli na Komisiju za nacionalne spomenike u tom smislu. Careva ćuprija ima veze sa mnom jer je nacionalni spomenik, ali s druge strane ima veze samo ukoliko neko politički želi politički da odigrava igru, da sam ja nešto odgovoran za to - rekao je Kapidžić, te dodao da je u skladu sa odlukom o proglašenju nacionalnih spomenika obaveza lokalne samouprave i općenito Federacije da održava te mostove.

“Avaz” je u vezi s popravkom Careve ćuprije dostavio upit Gradu Sarajevu, ali odgovor do izlaska ovog izdanja nismo dobili. 

# IRFAN ČENGIĆ
# SANACIJA
# FARUK KAPIDŽIĆ
# MOST
# CAREVA ĆUPRIJA
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