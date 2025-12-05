Ko je kriv za propadanje mostova u Sarajevu?

Općina Stari Grad Sarajevo najavila je početak ozbiljnih radova na sanaciji tri ključna mosta u Općini, uključujući i jedan od najpoznatijih, Carevu ćupriju. Zbog lošeg stanja, ovaj most je zatvoren za građane, a mjera dolazi nakon dugog perioda nebrige o ovoj historijskoj infrastrukturi. Općina je odlučila poduzeti hitne korake kako bi osigurala sigurnost građana i očuvala kulturno-historijsko naslijeđe Sarajeva.
Očuvanje autentičnosti
Za sanaciju Careve ćuprije, mosta koji ima status nacionalnog spomenika, pokrenut je postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača koji će izraditi idejni i glavni projekt konstruktivne sanacije. Uz to, planiraju se i konzervatorsko-restauratorski radovi, s ciljem očuvanja historijske vrijednosti mosta. Iako je sanacija od ključne važnosti za sigurnost, stručnjaci upozoravaju da bi radovi mogli utjecati na autentičnost i simboliku ovog kulturnog spomenika.
Arhitekta Mufid Garibija, komentirajući situaciju za “Dnevni avaz”, podsjeća na važnost historijskog naslijeđa mostova u Sarajevu. On ističe da su još u doba osmanske vlasti i austrougarskog carstva postojale službe koje su se brinule za mostove i rijeku Miljacku, te da svaki most u Sarajevu nosi priču svog autora i bogatu historiju.
- Svaki most u Sarajevu nosi svoju specifičnu priču i značajnu kulturnu baštinu. Iako je nužno obnoviti infrastrukturu, važno je da pri obnovi ne izgubimo autentičnost tih objekata, jer to bi moglo naštetiti njihovoj historijskoj vrijednosti - naglašava Garibija.
Sanacija Careve ćuprije bit će dugoročni proces, a građani Sarajeva morat će se privremeno prilagoditi obustavama saobraćaja. Općina Stari Grad najavila je nastavak radova na drugim mostovima i infrastrukturnim projektima u Starom Gradu, no očekuje se da će radovi na Carevoj ćupriji trajati duže zbog specifičnosti i značaja ovog spomenika.
Kada je riječ o odgovornosti za održavanje i očuvanje nacionalnih spomenika, načelnik Općine Stari Grad, Irfan Čengić, je rekao:
- Uzimajući u obzir da se radi o nacionalnom spomeniku, a da su svi upoznati sa neefikasnosti u radi Komisije za nacionalne spomenike BiH, jasno je da će ovaj proces trajati dugo.
Kapidžić negira odgovornost
U izjavi za “Dnevni avaz”, Faruk Kapidžić, član te Komisije je negirao bilo kakvu odgovornost za mostove, napominjući da je u skladu s odlukom o proglašenju nacionalnih spomenika odgovornost na lokalnoj samoupravi i Federaciji, a ne na njemu.
- Ja nemam nikakve veze sa mostovima, možda Irfan Čengić misli na Komisiju za nacionalne spomenike u tom smislu. Careva ćuprija ima veze sa mnom jer je nacionalni spomenik, ali s druge strane ima veze samo ukoliko neko politički želi politički da odigrava igru, da sam ja nešto odgovoran za to - rekao je Kapidžić, te dodao da je u skladu sa odlukom o proglašenju nacionalnih spomenika obaveza lokalne samouprave i općenito Federacije da održava te mostove.
“Avaz” je u vezi s popravkom Careve ćuprije dostavio upit Gradu Sarajevu, ali odgovor do izlaska ovog izdanja nismo dobili.