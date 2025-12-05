Ko je kriv za propadanje mostova u Sarajevu?

Općina Stari Grad Sarajevo najavila je početak ozbiljnih radova na sanaciji tri ključna mosta u Općini, uključujući i jedan od najpoznatijih, Carevu ćupriju. Zbog lošeg stanja, ovaj most je zatvoren za građane, a mjera dolazi nakon dugog perioda nebrige o ovoj historijskoj infrastrukturi. Općina je odlučila poduzeti hitne korake kako bi osigurala sigurnost građana i očuvala kulturno-historijsko naslijeđe Sarajeva. Očuvanje autentičnosti Za sanaciju Careve ćuprije, mosta koji ima status nacionalnog spomenika, pokrenut je postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača koji će izraditi idejni i glavni projekt konstruktivne sanacije. Uz to, planiraju se i konzervatorsko-restauratorski radovi, s ciljem očuvanja historijske vrijednosti mosta. Iako je sanacija od ključne važnosti za sigurnost, stručnjaci upozoravaju da bi radovi mogli utjecati na autentičnost i simboliku ovog kulturnog spomenika.

Čengić: Uradio svoje . Društvene mreže Čengić: Uradio svoje . Društvene mreže

Arhitekta Mufid Garibija, komentirajući situaciju za “Dnevni avaz”, podsjeća na važnost historijskog naslijeđa mostova u Sarajevu. On ističe da su još u doba osmanske vlasti i austrougarskog carstva postojale službe koje su se brinule za mostove i rijeku Miljacku, te da svaki most u Sarajevu nosi priču svog autora i bogatu historiju.

Garibija: Svaki most ima priču . Facebook Garibija: Svaki most ima priču . Facebook

- Svaki most u Sarajevu nosi svoju specifičnu priču i značajnu kulturnu baštinu. Iako je nužno obnoviti infrastrukturu, važno je da pri obnovi ne izgubimo autentičnost tih objekata, jer to bi moglo naštetiti njihovoj historijskoj vrijednosti - naglašava Garibija. Sanacija Careve ćuprije bit će dugoročni proces, a građani Sarajeva morat će se privremeno prilagoditi obustavama saobraćaja. Općina Stari Grad najavila je nastavak radova na drugim mostovima i infrastrukturnim projektima u Starom Gradu, no očekuje se da će radovi na Carevoj ćupriji trajati duže zbog specifičnosti i značaja ovog spomenika. Kada je riječ o odgovornosti za održavanje i očuvanje nacionalnih spomenika, načelnik Općine Stari Grad, Irfan Čengić, je rekao: - Uzimajući u obzir da se radi o nacionalnom spomeniku, a da su svi upoznati sa neefikasnosti u radi Komisije za nacionalne spomenike BiH, jasno je da će ovaj proces trajati dugo. Kapidžić negira odgovornost U izjavi za “Dnevni avaz”, Faruk Kapidžić, član te Komisije je negirao bilo kakvu odgovornost za mostove, napominjući da je u skladu s odlukom o proglašenju nacionalnih spomenika odgovornost na lokalnoj samoupravi i Federaciji, a ne na njemu.

Kapidžić: Nevezan za mostove . Avaz Kapidžić: Nevezan za mostove . Avaz