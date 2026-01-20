Promjena vremena u BiH: Stiže saharski pijesak, očekuje nas "prljava kiša"

Nova promjena vremena koja će zahvatiti Bosnu i Hercegovinu već od srijede donosi i prisustvo saharskog pijeska u atmosferi.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u srijedu će na sjeveru i po kotlinama Bosne i dalje prevladavati niska oblačnost.

Prijepodne se očekuje postepeno naoblačenje sa juga, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na četvrtak povremeno donositi slabu kišu u Hercegovini, dok će na planinskim predjelima padati slab snijeg.