Promjena vremena u BiH: Stiže saharski pijesak, očekuje nas "prljava kiša"

Nova promjena vremena koja će zahvatiti Bosnu i Hercegovinu već od srijede donosi i prisustvo saharskog pijeska u atmosferi.
Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u srijedu će na sjeveru i po kotlinama Bosne i dalje prevladavati niska oblačnost.
Prijepodne se očekuje postepeno naoblačenje sa juga, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na četvrtak povremeno donositi slabu kišu u Hercegovini, dok će na planinskim predjelima padati slab snijeg.
Vjetar će biti slab, istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se većinom između -8 i -3°C, dok će na jugu zemlje iznositi od -1 do 3°C. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između -2 i 3°C, a na jugu zemlje do 9°C.
Zbog saharskog pijeska u oblacima, kiša koja padne u srijedu bit će "prljava".
Slična situacija očekuje se i narednih dana. Lokalno se kiša može pojaviti u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, dok je za vikend najavljeno jugo.
U nizinama će prevladavati oblačno vrijeme s kišom, dok će snijeg biti moguć na vrhovima planina.