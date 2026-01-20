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OD SRIJEDE

Promjena vremena u BiH: Stiže saharski pijesak, očekuje nas "prljava kiša"

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u srijedu će na sjeveru i po kotlinama Bosne i dalje prevladavati niska oblačnost

Promjena vremena u BiH. BH Meteo

M. Až.

20.1.2026

Nova promjena vremena koja će zahvatiti Bosnu i Hercegovinu već od srijede donosi i prisustvo saharskog pijeska u atmosferi.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u srijedu će na sjeveru i po kotlinama Bosne i dalje prevladavati niska oblačnost.

Prijepodne se očekuje postepeno naoblačenje sa juga, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na četvrtak povremeno donositi slabu kišu u Hercegovini, dok će na planinskim predjelima padati slab snijeg.

Vjetar će biti slab, istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se većinom između -8 i -3°C, dok će na jugu zemlje iznositi od -1 do 3°C. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između -2 i 3°C, a na jugu zemlje do 9°C.

Zbog saharskog pijeska u oblacima, kiša koja padne u srijedu bit će "prljava".

Slična situacija očekuje se i narednih dana. Lokalno se kiša može pojaviti u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, dok je za vikend najavljeno jugo.

U nizinama će prevladavati oblačno vrijeme s kišom, dok će snijeg biti moguć na vrhovima planina.

# VREMENSKA PROGNOZA
# PROMJENA VREMENA
# BIH
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