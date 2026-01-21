Dužnost komandanta EUFOR-a danas preuzima general-major Mauricio Fronda

Ceremonija primopredaje dužnosti komandanta Snaga Evropske unije (EUFOR) u okviru operacije Althea bit će održana danas u bazi Butmir u Sarajevu.

Dužnost komandanta preuzet će general-major Oružanih snaga Italije Mauricio Fronda (Maurizio) od dosadašnjeg komandanta, generalmajora Oružanih snaga Rumunije Florina Mariana Barbua.

Na svečanosti će govoriti dosadašnji i novi komandant EUFOR-a, kao i operativni komandant EU za operaciju Althea generalpukovnik Ludovik Pinon de Kensi (Ludovic Pinon de Quinci) te specijalni predstavnik EU i šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka (Luigi Soreca).