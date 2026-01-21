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SMJENA U BUTMIRU

Dužnost komandanta EUFOR-a danas preuzima general-major Mauricio Fronda

Ceremonija će uključiti i svečanu smotru pripadnika i vojne opreme EUFOR-a, a prvi put će učestvovati i jedan vod Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

Ceremonija primopredaje dužnosti komandanta Snaga Evropske unije. EUFOR

Z. V.

21.1.2026

Ceremonija primopredaje dužnosti komandanta Snaga Evropske unije (EUFOR) u okviru operacije Althea bit će održana danas u bazi Butmir u Sarajevu.

Dužnost komandanta preuzet će general-major Oružanih snaga Italije Mauricio Fronda (Maurizio) od dosadašnjeg komandanta, generalmajora Oružanih snaga Rumunije Florina Mariana Barbua.

Na svečanosti će govoriti dosadašnji i novi komandant EUFOR-a, kao i operativni komandant EU za operaciju Althea generalpukovnik Ludovik Pinon de Kensi (Ludovic Pinon de Quinci) te specijalni predstavnik EU i šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka (Luigi Soreca).

Ceremonija će uključiti i svečanu smotru pripadnika i vojne opreme EUFOR-a, a prvi put će učestvovati i jedan vod Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji će marširati u stroju, saopćeno je iz EUFOR-a.

# ORUŽANE SNAGE BIH
# BUTMIR
# EUFOR
# MAURICIO FRONDA
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