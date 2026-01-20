Novi komandant EUFOR-a je italijanski general Mauricio Fronda: Od sutra preuzima komandu nad snagama

Na sjednici Političko-sigurnosnog odbora Evropske unije iz 5. oktobra 2025. godine donesena je odluka o imenovanju novog komandanta snaga EUFOR-a i operacije "Althea". Rumunskog generala Florina Barbua će 21. januara naslijediti italijanski general Mauricio Fronda (Maurizio).

Italijanski general Mauricio Fronda obavljao je brojne dužnosti u italijanskoj vojsci, ali i NATO-u pri čemu se izdvaja komandovanje Operativnom grupom Victor u Afganistanu, nakon čega je i odlikovan.

Italijanski general koji dolazi iz padobranskih jedinica, iza sebe ima bogato vojno iskustvo. General Fronda je rođen 2. maja 1969. godine u gradu Terracina.

Nove trupe

Nakon završetka vojne akademije kao aktivni oficir poslije 13 godina vojne službe postaje instruktor na Vojnoj akademiji u Torinu.

Od 2003. godine je u Generalštabu italijanske vojske, nakon čega je 2011. godine imenovan za komandanta Operativne grupe Victor koja je djelovala u operaciji ISAF u Afganistanu.

Italija od januara preuzima komandu nad snagama EUFOR-a u Bosni i Hercegovini

Zbog zasluga u operacijama koje su provedene u Afganistanu, general Fronda je odlikovan srebrnim krstom Croce d'Argento al Merito dell'Esercito.

U periodu od 2013. do 2016. godine general Fronda je obnašao funkciju komandanta 185. padobranskog puka Folgore. Do imenovanja na poziciju komandanta EUFOR-a, general Fronda je bio komandant 33. pješadijske divizije Acqui.

Helikopteri u Butmiru

Kao dio planskih aktivnosti dolaska italijanskih snaga koje će popuniti snage rumunskog kontingenta, početkom mjeseca su pristigli prvi italijanski helikopteri u bazu Butmir.

Italija je od 2003. godine i formiranja operacije "Althea" dva puta imala komandu nad operacijom. U periodu od 2005. do 2006. godine, kada je na čelu operacije bio italijanski generalmajor Gian Marko Kijarini (Chiarini). Drugi put u periodu od 2008. do 2009. godine, kada je komandant operacije "Althea" bio generalmajor Stefano Kastagnoto (Castagnotto).