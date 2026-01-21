Ramo do jučer jeftino blefirao, odjednom podržao Bećirovica

Iako je predsjednik Stranke snaga naroda i ministar unutrašnjih poslova samouvjereno tvrdio da u slučaju kandidature za Predsjedništvo BiH će sigurno odnijeti pobjedu, nešto se očito promijenilo u zadnji tren.

Naime danas je održan sastanak 12 stranaka koje su odlučile da pruže podršku Denisu Bećiroviću na izborima, a među njima je i Isakova snaga naroda.

Sada je već očito da je Isak blefirao, pogotovo kada je puštena u lokalnim medijima u Zenici informacija da je on kandidat.

Istina, on je rekao da odluka nije još donesena, ali i da je i to jedna od opcija.