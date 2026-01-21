Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ODLUČENO

Ramo do jučer jeftino blefirao, odjednom podržao Bećirovica

Sada je već očito da je Isak blefirao, pogotovo kada je puštena u lokalnim medijima u Zenici informacija da je on kandidat

Ramo Isak. Facebook

Piše: Sedin Spahic

21.1.2026

Iako je predsjednik Stranke snaga naroda i ministar unutrašnjih poslova samouvjereno tvrdio da u slučaju kandidature za Predsjedništvo BiH će sigurno odnijeti pobjedu, nešto se očito promijenilo u zadnji tren.

Naime danas je održan sastanak 12 stranaka koje su odlučile da pruže podršku Denisu Bećiroviću na izborima, a među njima je i Isakova snaga naroda.

Sada je već očito da je Isak blefirao, pogotovo kada je puštena u lokalnim medijima u Zenici informacija da je on kandidat.

Istina, on je rekao da odluka nije još donesena, ali i da je i to jedna od opcija.

# DENIS BEĆIROVIĆ
# RAMO ISAK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (27)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.