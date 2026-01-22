Danas plenarna sjednica Ustavnog suda BiH

Plenarna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine bit će održana danas, s početkom u 9.30 sati.

Na dnevnom redu sjednice su zahtjevi Suda Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti Zakona o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine i za ocjenu kompatibilnosti Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, najavljeno je iz Ustavnog suda BiH.

Bit će razmatran i zahtjev dvadeset četiri delegata Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za ocjenu kompatibilnosti člana 25. stav 2. tačka d) i člana 65. Zakona o Javnom servisu radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine u vezi s Odlukom o imenovanju članova Upravnog odbora Radio-televizije FBiH.

I zahtjevi četiri delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, jedanaest članova Predstavničkog doma PSBiH, prvog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i drugih jedanaest članova Predstavničkog doma PSBiH kojima su tražili ocjenu ustavnosti, odnosno utvrđivanje spora između Bosne i Hercegovine i entiteta Republika Srpska u vezi s donošenjem: Odluke o izboru predsjednika Vlade Republike Srpske; Odluke o izboru članova Vlade Republike Srpske; Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o izboru predsjednika Vlade RS te Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o izboru članova Vlade Republike Srpske.

Na dnevnom redu je, između ostalog, i zahtjev Kemala Ademovića, predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za ispitivanje regularnosti postupka, odnosno utvrđivanje postojanja ili nepostojanja ustavnog osnova za proglašenje štetnim po vitalni interes srpskog naroda sljedećih prijedloga odluka: Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova PSBiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između PSBiH i Evropskog parlamenta od 20. novembra 2025. godine, zatim Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju članova parlamentarne delegacije od 20. novembra 2025. godine i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova interparlamentarnih grupa prijateljstva Parlamentarne skupštine BiH za bilateralnu saradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja od 20. novembra 2025. godine.