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DO 5. FEBRUARA

Mostar: Otvoren treći krug prijava za sanaciju stambenih objekata u okviru EU projekta

Prijave korisnika koji zadovolje opće kriterije i dostave kompletnu dokumentaciju bit će proslijeđene Komisiji za odabir

Prijava za sanaciju stambenih objekata. Facebook/Mostar info BiH

FENA

22.1.2026

U okviru projekta “EU podrška oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini”, koji zajednički provode Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM), otvoren je treći krug odabira korisnika za sanaciju stambenih objekata, potvrđeno je iz Grada Mostara.

Kako je navedeno, uz odobrenje Projektnog odbora omogućeno je podnošenje prijava za domaćinstva koja ispunjavaju propisane kriterije. Svi zainteresirani pozivaju se da dostave obveznu (eliminatornu) dokumentaciju Službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Grada Mostara putem gradskog protokola.

Prijave korisnika koji zadovolje opće kriterije i dostave kompletnu dokumentaciju bit će proslijeđene Komisiji za odabir. Komisija je sastavljena od predstavnika općinske/gradske uprave i mjesnih zajednica, Centra za socijalni rad, organizacija civilnog društva, UNDP-a u BiH i IOM-a.

Javni poziv otvoren je do 5. veljače ove godine, a sve pojedinost javnog poziva mogu se pronaći na linku.

# UNDP
# IOM
# MOSTAR
# EU PROJEKTI
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