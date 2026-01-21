Policija traži pomoć u vezi nestanka Matea Krtalića (20) iz Mostara

Iz Policijske uprave Mostar uputili su apel građanima u vezi prijave o nestanku 20-godišnjeg Matea Krtalića iz Mostara, koji je posljednji put viđen 18. septembra 2024.godine.

U opisu mladića navedeno je da je mršavije tjelesne građe, visine oko 180 centimetara i crne kraće kose.

- Mole se građani koji imaju bilo kakva saznanja koja bi mogla pomoći u pronalasku nestale osobe ili uoče osobu koja odgovara navedenom opisu d ao tome obavijeste najbližu policijsku stanicu ili nazovu broj 122 - naveli su iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Podsjetimo, opsežna potraga za nestalim mladićem u prethodnom periodu nije dala rezultate.

U potrazi su učestvovali članovi GSSuBiH koji su pretraživali korito i obale rijeke Neretve i nizvodno od Mostara, ali nikakvi tragovi nisu pronađeni.