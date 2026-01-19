Teška bolest ga je prikovala za krevet: Pomozimo Refiku da ustane

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Refika Hajrića. Pozivom na broj 17042 donirate 2 KM!

- Naš dugogodišnji korisnik projekta „Obrok za sve“, Refik Hajrić sada treba našu pomoć za operacije i fizikalne terapije, koje bi mu mogle pomoći da konačno može sjediti, lakše se kretati i biti samostalniji.

Refik boluje od ankilozantnog spondilitisa. Ima ograničene pokrete u oba kuka, kao da uopšte nema zglobova. Također ne može da savija koljena, i većinu vremena provodi ležeći. U Bosni i Hercegovini nije imao adekvatno liječenje jer su se, prema riječima njegovih ljekara, s ovom dijagnozom susretali uglavnom samo u stručnoj literaturi.

Zbog toga smo Refika sanitetskim vozilom prevezli u Tursku, gdje su mu ljekari ugradili totalne proteze oba kuka, koje bi mu trebale pomoći da sigurnije stoji na nogama, savija donji dio kičme, lakše korača i razdvaja noge tokom pravljenja koraka... Nakon operacije, počeo je sa intenzivnim fizikalnim vježbama, a potom će mu biti potrebna i ugradnja proteze koljena, te dodatne fizikalne terapije. Mi smo klinici dali garanciju da ćemo pokriti troškove operacije i terapija za koje je potrebno oko 80.000 KM.

Refik Hajrić je trenutno jedan od najmlađih korisnika Gerontološkog centra Nedžarići. Tamo je smješten jer je bio prinuđen da napusti kuću u kojoj je živio, a zbog teške bolesti i nepokretnosti lakše mu je da ima nekoga ko mu može pomoći. Životne teškoće s kojima se danas suočava započele su još i tokom rata, kada je zadobio tešku povredu pluća, a metak, zbog visokog rizika po njegov život, nikada nije hirurški odstranjen.

S obzirom na vrlo tešku situaciju u kojoj se nalazi nadamo se da ćemo uz vašu pomoć uspjeti skupiti potreban iznos i pomoći mu da bude bolje, a samim tim i da izađe iz gerontološkog centra. Mi smo mu jedina šansa za novu, bolju budućnost.

Pored poziva na broj 17042, donacije su moguće i na web stranici www.pomoziba.org, te putem računa u nastavku teksta - navode iz Udruženja.

Računi za uplate:

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

NLB Banka d.d.

132-260-20223371-17

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Refik Hajrić

Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oesterreich

Name: POMOZI.BA - ÖSTERREICH

Verwendungszweck: Refik Hajrić

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

IBAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Refik Hajrić

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Refik Hajrić

Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate. Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m-Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja. Korisnici Sparkasse Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije "Doniraj" u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate.