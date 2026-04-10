Pomozimo Samanti da ponovo stane na noge

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je humanitarni apel za pomoć 25-godišnjoj Samanti Galić koja ne može hodati. Pozivom na broj 17042 donirate 2 KM.

Mlada Mostarka boluje od rijetke bolesti od koje pati samo nekoliko ljudi u svijetu. Iako je njen fizički razvoj usporen, njen duh i um ostali su potpuno zdravi.

Iza Samante su tri teške, neuspješne operacije kuka i jedna operacija produženja ahilovih tetiva. Desna noga joj je kraća za 15 centimetara. Nekada je nakratko mogla hodati uz pomoć hodalice, ali san o slobodnom hodu ponovno je nestao.

Danas joj najveća želja ostaje, stati na svoje noge i hodati samostalno. Za ostvarenje tog sna Samanti nedostaje 27.773 KM. Uz pomoć porodice i prijatelja, već je napravila veliki korak prikupivši 33.249 KM. Sada joj je potrebna i vaša podrška da bi njen san postao stvarnost.

Jedan poziv na broj 17042 i svaka donacija, ma koliko mala, približava Samantu njezinom cilju. Donacije su moguće i na web stranici www.pomoziba.org ili naših bankovnih računa.

Računi za uplate:

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

NLB Banka d.d.

132-260-20223371-17

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Samanta Galić

Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oesterreich

Name: POMOZI.BA - ÖSTERREICH

Verwendungszweck: Samanta Galić

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

IBAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Samanta Galić

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Samanta Galić

Za uplate iz Švicarske u CHF:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1

BIC: RAIFCH22XXX

Za uplate u EUR:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9

BIC: RAIFCH22XXX

Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)

Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland

Verwendungszweck: Samanta Galić

Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate. Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m-Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja. Korisnici Sparkasse Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije "Doniraj" u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate.