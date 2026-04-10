Pomozimo Samanti da ponovo stane na noge

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je humanitarni apel za pomoć 25-godišnjoj Samanti Galić koja ne može hodati. Pozivom na broj 17042 donirate 2 KM.
Mlada Mostarka boluje od rijetke bolesti od koje pati samo nekoliko ljudi u svijetu. Iako je njen fizički razvoj usporen, njen duh i um ostali su potpuno zdravi.
Iza Samante su tri teške, neuspješne operacije kuka i jedna operacija produženja ahilovih tetiva. Desna noga joj je kraća za 15 centimetara. Nekada je nakratko mogla hodati uz pomoć hodalice, ali san o slobodnom hodu ponovno je nestao.
Danas joj najveća želja ostaje, stati na svoje noge i hodati samostalno. Za ostvarenje tog sna Samanti nedostaje 27.773 KM. Uz pomoć porodice i prijatelja, već je napravila veliki korak prikupivši 33.249 KM. Sada joj je potrebna i vaša podrška da bi njen san postao stvarnost.
Jedan poziv na broj 17042 i svaka donacija, ma koliko mala, približava Samantu njezinom cilju. Donacije su moguće i na web stranici www.pomoziba.org ili naših bankovnih računa.
Računi za uplate:
PayPal:
Za uplate iz BiH:
NLB Banka d.d.
132-260-20223371-17
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
ZiraatBank BH d.d. Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Samanta Galić
Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
Wien, Oesterreich
Name: POMOZI.BA - ÖSTERREICH
Verwendungszweck: Samanta Galić
Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
IBAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Samanta Galić
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Samanta Galić
Za uplate iz Švicarske u CHF:
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1
BIC: RAIFCH22XXX
Za uplate u EUR:
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9
BIC: RAIFCH22XXX
Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)
Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland
Verwendungszweck: Samanta Galić
Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate. Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m-Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja. Korisnici Sparkasse Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije "Doniraj" u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate.