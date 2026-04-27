Udruženje Pomozi.ba pokrenulo apel za Nermina koji u 37-oj godini vodi borbu s rakom

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Nermina Ohranovića iz Sarajeva koji boluje od karcinoma pluća s metastazama na mozgu. Za njega je u funkciju stavljen humanitarni broj 17042, pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

On u 37-oj godini vodi borbu s rakom, a od šanse za spas života ga dijeli 49.897 KM, za neophodne terapije.

Do sada je primio brojne kemoterapije, koje nažalost, jedno liječe, narušavaju drugo. A sve je počelo 2024. godine nakon rutinske operacije bruha. Život ovog mladog čovjeka tada se iznenada i potpuno promijenio.

Svi planovi su stali. Umjesto razmišljanja o budućnosti i osnivanju porodice, on razmišlja o tome kako će osigurati novac za narednu terapiju. Snagu i utjehu pronalazi u malenoj Emini koja mu je najveća radost i svjetlo u teškim danima. Ona je amidžina miljenica i cijeli njegov svijet.

Ne dozvolimo da finansije budu prepreka za još jedan mladi život. Ako nas 25.000 okrene broj 17042, možemo zajedno prikupiti potreban iznos. Malo za nas, a Nerminu znači cijeli svijet.

Donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/za-nerminovu-borbu-s-rakom kao i uplatom na račune u nastavku.

Računi za uplate

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Nermin Ohranović

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Nermin Ohranović

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Nermin Ohranović

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Nermin Ohranović

Za uplate iz Švicarske u CHF:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1

BIC: RAIFCH22XXX

Za uplate u EUR:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9

BIC: RAIFCH22XXX

Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)

Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland

Verwendungszweck: Nermin Ohranović.