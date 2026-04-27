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POZOVITE 17042

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo apel za Nermina koji u 37-oj godini vodi borbu s rakom

On u 37-oj godini vodi borbu s rakom, a od šanse za spas života ga dijeli 49.897 KM, za neophodne terapije

Nermin Ohranović. Pomozi.ba

A. O.

27.4.2026

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Nermina Ohranovića iz Sarajeva koji boluje od karcinoma pluća s metastazama na mozgu. Za njega je u funkciju stavljen humanitarni broj 17042, pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

On u 37-oj godini vodi borbu s rakom, a od šanse za spas života ga dijeli 49.897 KM, za neophodne terapije.

Do sada je primio brojne kemoterapije, koje nažalost, jedno liječe, narušavaju drugo. A sve je počelo 2024. godine nakon rutinske operacije bruha. Život ovog mladog čovjeka tada se iznenada i potpuno promijenio.

Svi planovi su stali. Umjesto razmišljanja o budućnosti i osnivanju porodice, on razmišlja o tome kako će osigurati novac za narednu terapiju. Snagu i utjehu pronalazi u malenoj Emini koja mu je najveća radost i svjetlo u teškim danima. Ona je amidžina miljenica i cijeli njegov svijet.

Ne dozvolimo da finansije budu prepreka za još jedan mladi život. Ako nas 25.000 okrene broj 17042, možemo zajedno prikupiti potreban iznos. Malo za nas, a Nerminu znači cijeli svijet.

Donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/za-nerminovu-borbu-s-rakom kao i uplatom na račune u nastavku.

Računi za uplate

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Nermin Ohranović

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Nermin Ohranović

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Nermin Ohranović

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Nermin Ohranović

Za uplate iz Švicarske u CHF:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1

BIC: RAIFCH22XXX

Za uplate u EUR:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9

BIC: RAIFCH22XXX

Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)

Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland

Verwendungszweck: Nermin Ohranović.

# APEL
# UDRUŽENJE POMOZI.BA
# NERMIN OHRANOVIĆ
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