Udruženje Pomozi.ba pokrenulo apel za Nermina koji u 37-oj godini vodi borbu s rakom

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Nermina Ohranovića iz Sarajeva koji boluje od karcinoma pluća s metastazama na mozgu. Za njega je u funkciju stavljen humanitarni broj 17042, pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.
On u 37-oj godini vodi borbu s rakom, a od šanse za spas života ga dijeli 49.897 KM, za neophodne terapije.
Do sada je primio brojne kemoterapije, koje nažalost, jedno liječe, narušavaju drugo. A sve je počelo 2024. godine nakon rutinske operacije bruha. Život ovog mladog čovjeka tada se iznenada i potpuno promijenio.
Svi planovi su stali. Umjesto razmišljanja o budućnosti i osnivanju porodice, on razmišlja o tome kako će osigurati novac za narednu terapiju. Snagu i utjehu pronalazi u malenoj Emini koja mu je najveća radost i svjetlo u teškim danima. Ona je amidžina miljenica i cijeli njegov svijet.
Ne dozvolimo da finansije budu prepreka za još jedan mladi život. Ako nas 25.000 okrene broj 17042, možemo zajedno prikupiti potreban iznos. Malo za nas, a Nerminu znači cijeli svijet.
Donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/za-nerminovu-borbu-s-rakom kao i uplatom na račune u nastavku.
Računi za uplate
PayPal:
Za uplate iz BiH:
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
NLB Banka d.d
132-260-20223371-17
ZiraatBank BH dd Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Nermin Ohranović
Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich
Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not
Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.
Verwendungszweck: Nermin Ohranović
Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
BAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Nermin Ohranović
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Nermin Ohranović
Za uplate iz Švicarske u CHF:
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1
BIC: RAIFCH22XXX
Za uplate u EUR:
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9
BIC: RAIFCH22XXX
Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)
Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland
Verwendungszweck: Nermin Ohranović.