U Goraždu realizovana obuka upravljanja bespilotnim letjelicama

U okviru projekta "Pomoć lokalnim zajednicama u prevenciji prirodnih i tehničkih katastrofa donacijom bespilotnih letjelica – dronova“, u Goraždu je uspješno realizovana obuka upravljanja bespilotnim letjelicama.

Obuku su uspješno savladali predstavnici Gradske uprave, Adisa Borovac ispred Odsjeka za civilnu zaštitu te Ermin Džambegović i Adis Živojević iz Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) Goražde.

Nakon realizovane obuke, danas je Gradskoj upravi uručen dron koji će se koristiti u sistemu zaštite i spašavanja. Služit će za nadzor terena, procjenu šteta i efikasnije reagovanje u slučaju prirodnih i tehničkih nesreća.

Projekat se realizuje uz podršku Aktion Deutschland Hilft i ASB Deutschland, a obuku je provela ovlaštena organizacija Rotational Dynamics. Aktivnosti su usmjerene na jačanje kapaciteta lokalnih zajednica Foča, Goražde, Kiseljak i Jablanica u oblasti zaštite i spašavanja.