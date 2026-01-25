Hoće li BiH ostati država koja se boji poštenih izbora

Uvođenje savremenih izbornih tehnologija u Bosni i Hercegovini, skenera glasačkih listića, biometrijske identifikacije birača i digitalnog nadzora izbornog procesa, na prvi pogled djeluje kao tehničko pitanje administrativne modernizacije. Zapravo, riječ je o najdubljoj političkoj reformi u novijoj BiH, jer ona zadire u samu srž mehanizma putem kojeg se u ovoj zemlji proizvodi vlast. Politička realnost Otpor toj reformi, stoga, nije slučajan. On je sistemski i interesni, jer pogađa temelje političke moći izgrađene na slabostima postojećeg izbornog sistema. Bosanskohercegovački izborni proces decenijama funkcioniše u sivoj zoni između formalne demokratije i političkog inžinjeringa. Slabosti u identifikaciji birača, ručno brojanje glasova, netransparentan transport izbornog materijala i fragmentirana kontrola rezultata omogućili su razvoj čitave infrastrukture manipulacije, koja je postala neodvojivi dio političke realnosti. U takvom sistemu, izbori rijetko proizvode jasnu demokratsku volju, a mnogo češće generiraju krize legitimiteta i višemjesečne političke blokade.

Tender CIK-a: Opstrukcije neće proći . Avaz Tender CIK-a: Opstrukcije neće proći . Avaz

Upravo zato je tender Centralne izborne komisije BiH (CIK) za skenere i biometriju naišao na snažne otpore. Postupak nabavke opreme zamalo je paraliziran hrpom žalbi, koje su formalno predstavljale pravne mehanizme, ali su u suštini funkcionisale kao instrument političkog odugovlačenja. Pet uzastopnih žalbi dovelo je do ozbiljnog pomjeranja rokova. Iako su nadležne institucije ocijenile da se radi o neosnovanim prigovorima, efekt je postignut jer je proces nabavke usporen. Posebno indikativan aspekt cijelog procesa predstavlja pitanje finansiranja projekta krucijalnog za BiH. U zemlji u kojoj se budžeti mjere u milijardama maraka, a političke elite bez većih dilema odobravaju sredstva za vlastite administrativne strukture, nije pronađen konsenzus da se osiguraju sredstva za modernizaciju izbornog procesa. Tek intervencijom visokog predstavnika obezbijeđena su potrebna finansijska sredstva, čime je još jednom ogoljena suština političke paralize. Koliko je postojeći sistem krhak i podložan zloupotrebama, najbolje ilustruje slučaj manjeg bh. entiteta RS, gdje se zbog utvrđenih nepravilnosti ponavljaju izbori za predsjednika entiteta na čak 119 biračkih mjesta. Takav presedan predstavlja jedan od najozbiljnijih udaraca povjerenju građana u izborni proces. Riječ je o događaju koji je razotkrio dubinu sistemskih slabosti: od neažurnih biračkih spiskova, preko manipulacija glasačkim listićima, do neefikasne kontrole izbornog materijala.



Skeneri krucijalni za pravilno brojanje glasova . Fena Skeneri krucijalni za pravilno brojanje glasova . Fena