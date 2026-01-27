Alija u Ovalnom uredu, Denis na hodniku

Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih zemalja u regionu čiji je predsjednik sjedio u Ovalnom uredu i vodio bilateralni sastanak s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država. Taj susret - između Alije Izetbegovića i Bila Klintona (Bill Clinton) 26. marta 1997. godine u Bijeloj kući, ostaje do danas najviša tačka političkih odnosa BiH i SAD.

Od tada, međutim, slijedi kontinuirani pad – ne u retorici, nego u rangu vrata koja se otvaraju.

Posljednji pravi vrh

Sastanak Izetbegović–Clinton bio je formalni, bilateralni susret predsjednik–predsjednik, u trenutku kada je Bosna i Hercegovina bila ključna geopolitička tema, pitanje rata i mira, stabilnosti Evrope i kredibiliteta Zapada. Nakon toga, takav nivo više nikada nije ponovljen.

Kasniji kontakti bh. političara s američkim zvaničnicima sve češće su se pomjerali ka marginama: multilateralni događaji, prijemi, konferencije, sahrane, večere i hodnici - prostori u kojima se može biti viđen, ali se ne odlučuje.

Primjer iz 2009. godine, kada je Željko Komšić fotografisan uz Baraka Obamu (Barack) na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku, često se navodi kao “susret s predsjednikom SAD”. Međutim, riječ je o protokolarnom trenutku na multilateralnom događaju, bez ikakve bilateralne agende, saopćenja ili političkog sadržaja. To nije susret u diplomatskom smislu, nego prisustvo u istom prostoru. Isto važi i za susret tadašnjeg člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića 2016. godine se Barakom Obamom na prijemu koji je u Njurku organizirao za svjetske državnike (Izetbegović je bio jedan među desetinama).

U posljednjim godinama ova praksa je dodatno degradirana. Kratki kontakti u prolazu, rukovanja na sahranama, sjedenje za istim stolom na večerama ili konferencijama, počeli su se sistematski predstavljati kao “susreti” s američkim vrhom.

Tako je i presretanje bivšeg američkog predsjednika Džoa Bajdena (Joe Biden) na sahrani kraljice Elizabete II u septembru 2022., tadašnja ministrica vanjskih poslova Bisera Turković pokušala predstaviti kao „susret“, iako je riječ o događaju gdje su stotine zvaničnika fizički u istoj prostoriji. U diplomatskoj praksi, to nije susret - to je protokol.