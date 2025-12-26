U Skoplju predstavljena poštanska marka s likom Alije Izetbegovića

Bošnjačko Nacionalno Vijeće (BNV) u Republici Sjevernoj Makedoniji na današnjoj pres-konferenciji u Skoplju predstavilo je poštansku marku s likom prvog demokratski izabranog predsjednika Predsjedništva Bosne i Hercegovine i jednog od najvećih bošnjačkih intelektualaca i mislilaca Alije Izetbegovića, povodom obilježavanja 100. godišnjice njegovog rođenja.

Dževad Hot, predsjednik BNV-a u Sjevernoj Makedoniji, na pres-konferenciji je kazao da Bošnjaci u ovoj zemlji posebno njeguju ljubav prema matici Bosni i Hercegovini i prema svim onim ličnostima koje su dio bošnjačke historije i identiteta.

- Alija Izetbegović je osoba koja je ostavila dubok trag u historiji Bosne i Hercegovine. Nakon obrazovanja na Pravnom fakultetu, kroz svoje duboke misli i književna djela koja je objavio, poput "Islamske deklaracije" i "Islam između Istoka i Zapada", ostavio je snažan trag ne samo u književnosti BiH, već i šire. Svojim književnim djelima postao je poznat širom svijeta - naglasio je je Hot.

On je dodao da su književna djela Alije Izetbegovića djela koja su mnogi mislioci, kako islamski tako i drugi, uzimali kao osnovu za promišljanje u pravcu povezivanja onoga što se naziva islamskim identitetom i onoga što se naziva modernim ili svjetskim identitetom.

- Dok su mnogi željeli prisvojiti ili podijeliti tu državu, Alija Izetbegović se borio za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, borio se da bude građanska država u kojoj će Bošnjaci, Srbi i Hrvati živjeti ravnopravno i osjećati je kao svoju državu, i mislim da je u tome uspio - zaključio je Hot.

Skender Asani, član Komisije za filateliju Makedonskih pošta, kazao je da je izdavanje poštanske marke s likom Alije Izetbegovića izdraz državne savjesti i civilizacijskog pamćenja.

- Zahvalan sam što danas mogu predstaviti poštansku marku posvećenu stogodišnjici rođenja Alije Izetbegovića - rekao je generalni direktor Pošta Sjeverne Makedonije Orhan Kurtiši.

- Njegova misao je da svaki čovjek ima pravo živjeti u slobodi i da je ta sloboda izvor svih drugih univerzalnih vrijednosti čovječanstva, kao što su pravda, tolerancija i demokratija, i danas je živa - dodao je Kurtiši.

Autor poštanske marke "100 godina od rođenja Alije Izetbegovića 1925-2003" je Loran Kufalo iz Ureda za filateliju. Nominalna vrijednost marke iznosi 36 MKD, a štampana je u 6.000 primjeraka, saopćeno je iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Sjevernoj Makedoniji.