Nova afera na Aerodromu Sarajevo: Za put u Dubai platili 10.000 KM

Javno preduzeće Aerodrom Sarajevo platilo je 10.000 KM za putovanje dva uposlenika primljena iz kvote Trojke na konferenciju u Dubaiju, saznaje “Dnevni avaz”. Naime, na skup o korištenju vještačke inteligencije na aerodromima otputovale su pomoćnica direktora sektora tehnike, razvoja i standardizacije Aerodroma Sarajevo i menadžerica informacione sigurnosti.

Cijene paketa za sudjelovanje na događaju u funtama . Screenshot

Uposlenice na ovim radnim mjestima, kako su nam objasnili, za razliku od drugih kolega, imaju minimalan doticaj s ovom veoma važnom temom. No, mjesto održavanja konferencije izuzetno je atraktivno za posjetiti. Plaćeno putovanje odobrili su, kako saznajemo, v.d. direktora Aerodroma Sarajevo Amadeo Mandić i v.d. izvršnog direktora za razvoj Slobodan Kadijević, kojima je, inače, Općinski sud u Sarajevu nedavno odbio upis u sudski registar te naložio provođenje zakonske procedure.

