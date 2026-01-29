Nova afera na Aerodromu Sarajevo: Za put u Dubai platili 10.000 KM

Javno preduzeće Aerodrom Sarajevo platilo je 10.000 KM za putovanje dva uposlenika primljena iz kvote Trojke na konferenciju u Dubaiju, saznaje “Dnevni avaz”.
Naime, na skup o korištenju vještačke inteligencije na aerodromima otputovale su pomoćnica direktora sektora tehnike, razvoja i standardizacije Aerodroma Sarajevo i menadžerica informacione sigurnosti.
Uposlenice na ovim radnim mjestima, kako su nam objasnili, za razliku od drugih kolega, imaju minimalan doticaj s ovom veoma važnom temom. No, mjesto održavanja konferencije izuzetno je atraktivno za posjetiti.
Plaćeno putovanje odobrili su, kako saznajemo, v.d. direktora Aerodroma Sarajevo Amadeo Mandić i v.d. izvršnog direktora za razvoj Slobodan Kadijević, kojima je, inače, Općinski sud u Sarajevu nedavno odbio upis u sudski registar te naložio provođenje zakonske procedure.
Aerodrom je već mjesecima u središtu više afera koje potresaju kompaniju otkako je upravljanje preuzeo NiP i njihov Sanin Ramezić, pa je nejasno zašto rukovodstvo u ovom trenutku izdvaja 10.000 KM za tri dana putovanja u Dubai!?
Jasno je da se radi o još jednom dokazu neodgovornog odnosa kadrova Trojke prema resursima javnih preduzeća.
Kao što je poznato, protiv Ramezića i tri člana Nadzornog odbora, Benjamina Mešaka (NiP), Adnana Mahmutovića (NiP) i Žana Matića (SDP), POSKOK vodi istragu, a Vrhovni sud FBiH izrekao im je mjere zabrane obavljanja dužnosti na Sarajevskom aerodromu.