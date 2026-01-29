Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

“AVAZ” SAZNAJE

Nova afera na Aerodromu Sarajevo: Za put u Dubai platili 10.000 KM

Na skup otputovale pomoćnica direktora sektora tehnike, razvoja i standardizacije i menadžerica informacione sigurnosti

Konferencija traje od 27. do 29. januara. Screenshot

I.Ć.

29.1.2026

Javno preduzeće Aerodrom Sarajevo platilo je 10.000 KM za putovanje dva uposlenika primljena iz kvote Trojke na konferenciju u Dubaiju, saznaje “Dnevni avaz”.

Naime, na skup o korištenju vještačke inteligencije na aerodromima otputovale su pomoćnica direktora sektora tehnike, razvoja i standardizacije Aerodroma Sarajevo i menadžerica informacione sigurnosti.

Cijene paketa za sudjelovanje na događaju u funtama. Screenshot

Uposlenice na ovim radnim mjestima, kako su nam objasnili, za razliku od drugih kolega, imaju minimalan doticaj s ovom veoma važnom temom. No, mjesto održavanja konferencije izuzetno je atraktivno za posjetiti.

Plaćeno putovanje odobrili su, kako saznajemo, v.d. direktora Aerodroma Sarajevo Amadeo Mandić i v.d. izvršnog direktora za razvoj Slobodan Kadijević, kojima je, inače, Općinski sud u Sarajevu nedavno odbio upis u sudski registar te naložio provođenje zakonske procedure.

Cijene paketa za sudjelovanje na događaju u funtama. Screenshot

Aerodrom je već mjesecima u središtu više afera koje potresaju kompaniju otkako je upravljanje preuzeo NiP i njihov Sanin Ramezić, pa je nejasno zašto rukovodstvo u ovom trenutku izdvaja 10.000 KM za tri dana putovanja u Dubai!?

Jasno je da se radi o još jednom dokazu neodgovornog odnosa kadrova Trojke prema resursima javnih preduzeća.

Kao što je poznato, protiv Ramezića i tri člana Nadzornog odbora, Benjamina Mešaka (NiP), Adnana Mahmutovića (NiP) i Žana Matića (SDP), POSKOK vodi istragu, a Vrhovni sud FBiH izrekao im je mjere zabrane obavljanja dužnosti na Sarajevskom aerodromu.

# AERODROM SARAJEVO
PRIKAŽI KOMENTARE (17)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.