Ginkel i Radončić imali veoma sadržajan razgovor

Sjedinjene Američke Države posvećene su širenju poslovne saradnje i investiranju u Bosni i Hercegovini, saopćili su iz Ambasade SAD.

- Otpravnik poslova Džon Ginkel imao je sadržajan i konstruktivan sastanak s gospodinom Fahrudinom Radončićem o mogućnostima produbljivanja komercijalnih veza između SAD i BiH, uključujući projekte Južne interkonekcije i Svjetskog trgovinskog centra.

Ovi projekti doprinijet će otvaranju novih radnih mjesta, privlačenju investicija i jačanju pozicije Sarajeva kao regionalnog poslovnog središta - naveli su iz Ambasade nakon sastanka.