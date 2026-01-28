Radončić: Sarajevo je maćeha Krajini

Velikom nezadovoljstvu Krajišnika i rukovodstva USK i Bihaća, zbog toga što je Krajina ponovo zaobiđena u budžetu kada su u pitanju važni projekti, pridružio se i Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a.

Političar koji je, kao bivši ministar sigurnosti BiH, vrlo popularan u tom dijelu BiH zbog energičnog rješavanja poznate krize ilegalnih migranata je, prije više od decenije tražio da se hitno gradi autoput Sarajevo - Krajina i upozorio da male lokalne stranke ne mogu povući megaprojekte.

- Političko Sarajevo mora biti majka svakom građaninu ove zemlje, a ne maćeha, kako je sada često slučaj - rekao je Radončić.