Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

REAKCIJE

Radončić: Sarajevo je maćeha Krajini

Povodom katastrofalnog budžeta FBiH u kojem je zaobiđena Krajina, predsjednik SBB-a podsjetio je na svoju objavu prije 11 godina

Radončić: Na vrijeme upozoravao. Screenshot

E. T.

28.1.2026

Velikom nezadovoljstvu Krajišnika i rukovodstva USK i Bihaća, zbog toga što je Krajina ponovo zaobiđena u budžetu kada su u pitanju važni projekti, pridružio se i Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a.

Političar koji je, kao bivši ministar sigurnosti BiH, vrlo popularan u tom dijelu BiH zbog energičnog rješavanja poznate krize ilegalnih migranata je, prije više od decenije tražio da se hitno gradi autoput Sarajevo - Krajina i upozorio da male lokalne stranke ne mogu povući megaprojekte.

- Političko Sarajevo mora biti majka svakom građaninu ove zemlje, a ne maćeha, kako je sada često slučaj - rekao je Radončić.

# SBB
# FAHRUDIN RADONČIĆ
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.