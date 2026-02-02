Video / Klizište u Trčivodama: Više domaćinstava ugroženo

U petak u večernjim satima stanovnike naselja Trčivode u Starom Gradu uznemirilo je klizište koje se pojavilo iznad njihovih kuća.

Više kuća bi moglo biti ugroženo ukoliko bi se klizište počelo širiti.

Time se nastavljaju problemi na području ove općine, nakon što stanovnici Širokače žive u strahu već više od godine.

Stepenište koje vodi prema kućama je zasuto zemljom, a na terenu su jutros bile ekipe Civilne zaštite.

Šta smo sve zabilježili u Starom Gradu, pogledajte u videosnimku na početku teksta.



