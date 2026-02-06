Kovačević: Čović projekt Južne interkonekcije uslovljava rušenjem Dejtona

Dugogodišnji savjetnik člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, Slaven Kovačević, izjavio je da HDZ i Dragan Čović pokušavaju povezati projekat Južne plinske interkonekcije s izmjenama Izbornog zakona i Ustava Bosne i Hercegovine.

- HDZ i Dragan Čović realizaciju projekta Južne interkonekcije pokušavaju ucijeniti rušenjem Dejtonskog sporazuma i destabilizacijom Bosne i Hercegovine, što su okolnosti u kojima je nemoguće realizovati bilo kakve projekte. Izmjene Izbornog zakona na način na koji ih zamišlja HDZ, a koje se ogledaju u formiranju stvarnog ili virtualnog trećeg entiteta, nisu i ne mogu biti povezane s realizacijom projekta Južne interkonekcije. Jedini koji to pokušavaju povezati su HDZ i Dragan Čović - poručio je Kovačević.

On smatra da će projekat izgradnje Južne interkonekcije biti realizovan mimo političkih zahtjeva HDZ-a, za koje ističe da nemaju nikakve veze sa samim projektom.

- Međutim, Dragan Čović i HDZ mogu zahtijevati i tražiti šta god žele, ali će se o tome odlučivati u Sarajevu, kroz otpor ili izdaju, zavisno od toga za šta se politički akteri u Sarajevu opredijele - rekao je Kovačević.

Kovačević je podsjetio i na stav Venecijanske komisije prema kojem se izmjene Izbornog zakona ne bi trebale donositi u izbornoj godini.

- Koristim ovu priliku da podsjetim takozvanog 'šampiona evropskih integracija' na stav Venecijanske komisije, koji on redovno ignoriše, a koji se odnosi na pravila ponašanja u izbornom procesu i kojim se eksplicitno zabranjuje izmjena izbornih pravila u izbornoj godini. Uvođenje novih izbornih tehnologija ne predstavlja promjenu izbornih pravila, dok Čovićeve zamisli o izmjeni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine nesumnjivo predstavljaju promjenu izbornih pravila, suprotno stavu Venecijanske komisije - naglasio je.

Na kraju je poručio da "takvim stavovima Čović udaljava Bosnu i Hercegovinu od zapadnih partnera i time kontinuirano nanosi štetu samoj državi".