Tužilaštvo BiH radi na predmetu "Sarajevo safari"

Iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine potvrdili su za Fenu da se u Posebnom odjelu za ratne zločine vodi predmet koji se odnosi na slučaj "Sarajevo safari" te da se po nalogu tužioca poduzimaju određene radnje i aktivnosti.

- Tužilaštvo BiH je krajem prošle godine uputilo dopis prema tužiocu i tužilaštvu u Republici Italjii, a kontaktiralo je i Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (MRMSK) u Den Haagu, radi provjere ovih navoda - naveli su iz Tužiteljstva BiH za Fenu.

Mediji u Italiji su početkom novembra prošle godine objavili da je tužilaštvo u Milanu otvorilo istragu na osnovu prijave pisca i novinara Ezija Gavazzenija, koji tvrdi da su pojedinci plaćali da tokom opsade Sarajeva dolaze na položaje Vojske Republike Srpske i snajperom pucaju na civile.

Tokom gotovo četiri godine opsade Sarajeva, prema podacima udruženja žrtava i presudama međunarodnih sudova, svako deseto dijete ubijeno je snajperskim hicem, a više od 14.000 djece ranjeno.

Haški tribunal je u presudama protiv najviših dužnosnika RS zaključio da je snajperska kampanja imala cilj - terorizirati civile Sarajeva.