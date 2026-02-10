Advokat Adamović: Tužilaštvo BiH ima sve ovlasti da otvori istragu o slučaju "Sarajevo safari"

Advokat Vlado Adamović tvrdi da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ima potpune ovlasti i zakonske mogućnosti da otvori istragu u vezi slučaja "Sarajevo safari", s obzirom na to da je u taj proces uključeno mnogo faktora.

Smatra da je vrijeme razgovarati o zajedničkim međunarodnim timovima koji će raditi na tom slučaju.

- U Italiji su već neke istrage okončane, identifikovani ljudi i mislim da će biti podignute optužnice. Nema nikakve prepreke na to uradi i Tužilaštvo BiH - kazao je Adamović za Fenu.

Ističe da BiH može pomoći taj slučaj međunarodnom saradnjom i razmjenom informacija.

- Možemo dostaviti Italijanima ono što ih interesuje i obratno. To je uobičajena procedura i to se često radi kod raznih oblika organizovanog kriminala. Nema prepreke da se to i ovdje ne uradi - kazao je.

Gradsko vijeće Sarajeva je na sjednici održanoj 28. januara, na prijedlog gradonačelnika Samira Avdića, donijelo Odluku o pridruživanju Grada krivičnom postupku u Milanu protiv snajperista u Sarajevu.

Inicijalni akt

Iz Uprave su kazali za Fenu da navedena odluka predstavlja inicijalni akt temeljem kojeg se Gradu Sarajevu daje saglasnost za pridruživanje predmetnom krivičnom postupku, a temeljem kojeg su Grad i Pravobranilaštvo Grada, ovlašteni poduzimati pravne i druge radnje u okviru postupka.

Napominju da je, u slučaju bilo kakve potrebe, predmetna odluka podložna izmjenama i dopunama.

- U ovom trenutku, Grad Sarajevo nema angažovanog advokata za zastupanje u ovom krivičnom postupku - kazali su.

Po obavljenim razgovorima i eventualnim sastancima sa predstavnicima Generalnog konzulata BiH u Milanu, advokatom Nicola Brigidom koji zastupa druge oštećene u ovom krivičnom postupku, te eventualno postupajućim tužiocem u ovom postupku Alessandrom Gobbisom, ističu da će Grad Sarajevo i Pravobranilaštvo Grada razmotriti potrebu i mogućnost za angažovanjem advokata za zastupanje u ovom krivičnom postupku pred sudom u Milanu.

Sarajevo Safari je izraz za zločinačku praksu tokom opsade Sarajeva u kojoj su, prema tvrdnjama svjedoka i dokazima prikazanim u filmu, strani državljani plaćali da sa položaja Vojske RS pucaju na civile.

Prema tvrdnjama italijanskih medija, tužilaštvo u Milanu je proširilo istragu na pet osumnjičenih za učestvovanje u ubijanju Sarajlija tokom opsade od 1992. do 1995. godine kao dio Sarajevo Safarija, a otkriven je i identitet osamdesetogodišnjeg Giuseppea Vegnaduzza kao jednog od osumnjičenih.