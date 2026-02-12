"Washington Times" objavio Cerićev autorski tekst

Nakon teksta novinarke Anath Hartmann, objavljenog 9. februara na portalu lista "Washington Times", reakciju tom listu uputio je bivši reisu-l-ulema Mustafa ef. Cerić.

Zaista profesionalno i pohvalno po angažman Cerića, a njegovu reakciju su objavili u cjelosti i bez dodatnih komentara.

Evo sta je Cerić napisao:

Dejtonski mirovni sporazum iz 1995. godine — postignut uz posredovanje i odlučujuću podršku Sjedinjenih Američkih Država — okončao je najkrvaviji sukob u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Sporazum i danas predstavlja jedno od najznačajnijih dostignuća američke vanjske politike u posthladnoratovskom periodu. Dejton nije stvorio tri države; potvrdio je jednu suverenu Bosnu i Hercegovinu, sastavljenu od dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

Ključno je da Dejton ne sadrži nijednu odredbu koja bilo kojem entitetu daje pravo na otcjepljenje. Zagovaranje jednostrane nezavisnosti stoga nije ostvarivanje ustavne slobode, već odbacivanje samog sporazuma koji garantuje postojanje Republike Srpske.

Potkopavati Dejton znači umanjivati jedno od najvažnijih dostignuća američke diplomatije.

Jednako je pogrešan i narativ o islamističkom preuzimanju vlasti. Bosna i Hercegovina je sekularna i pluralistička demokratija, članica Vijeća Evrope, partner NATO-a i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.

Poput mnogih zapadnih država, prije desetak godina suočila se s izazovom malog broja stranih boraca. Procesuirala je povratnike i ojačala saradnju s međunarodnim sigurnosnim službama. Izolovani slučajevi ne definišu jednu državu.

Bosna danas ne odražava ekstremizam, već poslijeratni oporavak: funkcionalne državne institucije, mirne izbore, međureligijski dijalog i postepenu integraciju u euroatlantske strukture. Njen napredak — nesavršen, ali stvaran — svjedoči da diplomatija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama može proizvesti trajan mir.

Secesionistička retorika nosi rizik destabilizacije regije koja je već skupo platila cijenu fragmentacije. Stabilnost na Balkanu dolazila je kroz integraciju, a ne kroz podjele.

Bosna i Hercegovina zaslužuje da bude prepoznata ne kao neuspjeh, već kao dokaz uspješnog američkog izgradnje mira.