Pretežno oblačno vrijeme s kišom, na planinama snijeg

Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom u većini područja. Na vrhovima planina je zabilježen slab snijeg.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -2; Ivan Sedlo 4; Livno 5; Drvar, Sarajevo 6; Bugojno 7; Bihać, Gradačac, Jajce, Sanski Most, Tuzla, Zenica 8; Mostar 10; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 918 hPa, za 24 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme s kišom, a na vrhovima planina sa slabim snijegom. Poslije podne padavine uglavnom slabe i prestaju, uz djelimično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Krajem dana i tokom noći vjetar u skretanju na južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 6 do 12, na jugu zemlje do 14 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Dnevna temperatura zraka oko 7°C.

Slično kao u proteklom periodu, uz promjenljive vremenske prilike većina populacije će biti lošijeg raspoloženja, a tegobe kod osjetljivih osoba će se pojačati. Opšta slika postepeno će se popraviti sa odmicanjem dana, pretežno zbog djelimične stabilizacije u poslijepodnevnim i večernjim satima. Poželjno je umanjiti aktivnosti.