Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost.

U jutarnjim satima, kiša se očekuje u južnim i jugozapadnim dijelovima. Tokom dana, padavine i u ostatku zemlje. Na vrhovima planina slab snijeg. Vjetar umjeren do pojačan južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, a dnevna od 8 do 14, u sjevernim područjima Bosne do 16 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 11 stepeni.