U Bosni i Hercegovini danas oblačno, najavljena i kiša

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Od sredine dana se očekuju lokalni pljuskovi, a na sjeveru Bosne i slaba kiša. U večernjim satima, slabe kiše može biti i u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 9, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20, na jugu zemlje do 25 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna temperatura zraka oko 15 stepeni.