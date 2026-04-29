Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VJETAR SLAB DO UMJEREN

U Bosni i Hercegovini danas oblačno, najavljena i kiša

U večernjim satima, slabe kiše može biti i u Hercegovini

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. A. Ovčina / Avaz

A. O.

29.4.2026

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. 

Od sredine dana se očekuju lokalni pljuskovi, a na sjeveru Bosne i slaba kiša. U večernjim satima, slabe kiše može biti i u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. 

Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 9, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20, na jugu zemlje do 25 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna temperatura zraka oko 15 stepeni.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.