Vrijeme danas: Oblačno s kišom, poslijepodne snijeg

U Bosni i Hercegovini se u jutarnjim satima očekuje umjerena oblačnost. Po kotlinama će biti i magle ili niske oblačnosti. U drugoj polovini dana novo naoblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati usloviti kišu koja će u noći na utorak prelaziti u susnježicu i snijeg. Vjetar je slab južnog i jugioistočnog smjera. U noći vjetar prelazi na sjeverni smjer.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i -1°C, na jugu do 3°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8°C, na jugu do 11°C.

U Sarajevu više niske oblačnosti u jutarnjim satima. Novo naoblačenje poslije podne koje će tokom noći na utorak usloviti prvo kišu koja će preći u susnježicu i snijeg. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -4°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 5°C.

Biometeorološke prilike i dalje su nepovoljne, osobito u jutarnjim satima, kada se, sa stabilizacijom i djelimičnim razvedravanjem očekuju i osjetno niže temperature zraka u odnosu na proteklih nekoliko dana. Hronični bolesnici, prije svih osobe sa plućnim i kardiovaskularnim problemima, trebaju biti oprezniji i maksimalno reducirati boravak na otvorenom. Uz postepeno i blago zatopljenje, poslijepodnevni i večernji sati biće malo ugodniji.