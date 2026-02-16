BH Telecom konačno vratio Hayat u program Moja TV

BH Telecom je danas, nakon više od dvije sedmice, konačno vratio domaće TV kanale u programe Moja TV, među kojima je i Hayat.

Kako je Telemach to odmah omogućio, Hayat, jedna od najgledanijih televizijskih kuća u Bosni i Hercegovini, sada je dostupna svim korisnicima kablovskih sistema. To su potvrdili iz Hayata.

- Nakon privremenog prekida koji je trajao od 1. februara, svi kanali Hayat ponovo su dostupni korisnicima u svim kablovskim sistemima u Bosni i Hercegovini. Izražavamo zadovoljstvo zbog povratka u sve bolje kablovske sisteme zbog važnosti povezanosti s publikom.

Ovom prilikom zahvaljujemo našoj vjernoj publici na neizmjernoj podršci i brojnim porukama koje su nam upućivali tokom proteklog perioda. Naš izbor je istina - poručili su iz Hayata.