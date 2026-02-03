Švrakić za "Avaz" otkrio da su pokrenuti razgovori sa BH Telecomom

U izjavi za "Avaz" generalni direktor TV Hayat Elvir Švrakić otkrio je da su uspostavljeni određeni kontakti između ove televizije i BH Telecoma, nakon što je signal Hayata od 1. februara ugašen sa Moja TV.
- Trenutno advokati pregovaraju i sa jednim i sa drugim, više ne znam ni koliko strana ima tu. Vjerujem da će se naći neko rješenje, sad da li za sedam dana ili mjesec dana... Uglavnom neki razgovori i kontakti su pokrenuti već - kazao je Švrakić.
On je otkrio i koliko Hayat plaća mjesečne usluge BH Telecoma.
- Mi smo danas imali tehnički sastanak na kom smo gledali Hayatove veze sa BH Telecomom. Nije malo, svaki mjesec 12.000 KM mi plaćamo razne usluge prema njima. Vidjeli smo šta možemo prebaciti na druge, šta možemo raskinuti. Nažalost, sami su nas doveli u tu situaciju - kazao je Švrakić u izjavi za "Avaz".
Podsjećamo od 1. februara BH Telecom ugasio je signal Hayat televizije korisnicima Moja TV. Nakon toga generalni direktor Hayata Elvir Švrakić simbolično je raskinuo ugovor sa BH Telecomom kao fizičko lice, a prema objavama na društvenim mrežama to su uradili i brojni drugi korisnici Moja TV paketa.