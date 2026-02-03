Švrakić za "Avaz" otkrio da su pokrenuti razgovori sa BH Telecomom

U izjavi za "Avaz" generalni direktor TV Hayat Elvir Švrakić otkrio je da su uspostavljeni određeni kontakti između ove televizije i BH Telecoma, nakon što je signal Hayata od 1. februara ugašen sa Moja TV.

- Trenutno advokati pregovaraju i sa jednim i sa drugim, više ne znam ni koliko strana ima tu. Vjerujem da će se naći neko rješenje, sad da li za sedam dana ili mjesec dana... Uglavnom neki razgovori i kontakti su pokrenuti već - kazao je Švrakić.