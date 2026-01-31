Švrakić Sindikatu BH Telecoma: Ne dozvolite da vas uvlače u živo blato, preko nas pokušavaju rješavati političke stvari

BH Telecom je, po svemu sudeći, ostao pri svojoj odluci da TV Hayat ne bude dostupna korisnicima Moje TV. Gašenje signala bi trebalo stupiti večeras u ponoć.
Tim povodom se oglasio direktor TV Hayat Elvir Švrakić, a njegovo saopćenje prenosimo u cijelosti.
- Ovdje je očito od samog početka da postoje dvije strane. Jedna strana kojoj je ovo sve politički motiv, i druga strana koja želi zaštititi svoja prava i ekonomska pitanja. Dokaz da je prva strana isključivo politički motivisana između ostalog je to da vrh samo jedne partije, Trojke, podržava sve ovo što se dešava i postaju glasnogovornici Uprave BH Telecoma.
Čak su i pojedini od njih javno za govornicama najavljivali, obraćali se sarkastično opoziciji: "A šta će biti sutra, odnosno, iduće godine, jer čovjek živi još u 2025. kada se više nećete moći obraćati preko jednog od tih kanala koji će biti isključen iz kabla." To je dokaz da je to sve politički motiv. Deklarativne, apstraktne pozive preko društvenih mreža da se nađemo i dođemo do rješenja po kojem ćemo nastaviti nekomercijalno emitovanje su dokaz da nema nikakve volje za razgovor.
S druge strane, grupa više pravnih lica je slala pozive u zadnjih 10 dana u dva navrata, da organizujemo sastanak gdje ćemo definisati buduću saradnju. Ni na jedan od poziva nismo dobili odgovor. Ja bih ovim putem upozorio Sindikat BH Telecoma, radnike, čestite, poštene radnike: 'Nemojte dozvoliti da vas u živo blato uvlači dio Uprave.' Generalni direktor je upao u živo blato i diše na slamku. Kompletno prljav. To što govorim o živom blatu, JP je i moja kompanija, vaša kompanija, svih gledalaca, svih građana Federacije BiH. JP BH Telecom je među prvim, najjačim kompanijama u FBiH. Ovakva Uprava zaista je gurnula ovu cijenjenu kompaniju u živo blato. Napominjem, to je naša kompanija, ne kompanija Vlade FBiH, Parlamenta, svih građana FBiH. Mi ćemo poslije ovoga ostati čista obraza i čisti. On pokušava i nas da uvali u blato.
Da preko nas rješava političke stvari. Mi izbjegavamo i nećemo da se hvatamo u političko kolo. Mi želimo pravo, po pravnom i ekonomskom planu da dogovorimo ono o čemu se radi. Hoće li se Hayat poslije 1. februara gledati na Mojoj TV, i koliko se dugo neće gledati na Mojoj TV, u ovom momentu ja ne znam. Znam samo da je Uprava poslala upute svim svojim direkcijama i Call-centrima o načinu kako da komuniciraju s publikom, s pretplatnicima.
Rade to na način da zastrašuju pretplatnike, da ne mogu raskinuti ugovore, da postoje penali. Vi čim u startu kažete: 'Morate ispoštovati penal', ljudi se prepadnu. Ne znaju šta je penal, ne znaju koliko je to novaca. Nekome ako kažete: 'Sutra morate platiti 300 KM', to je jako puno novaca. Postoji pravna regulativa, nije to baš tako. Mi ćemo uraditi sve i već smo poduzeli korake da raznim tehničkim putevima dođemo do gledalaca koji će nastaviti pratiti naše programe, a koji će biti uskraćeni za ovo što trenutno imamo u Mojoj TV - rekao je Švrakić.