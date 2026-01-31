Švrakić Sindikatu BH Telecoma: Ne dozvolite da vas uvlače u živo blato, preko nas pokušavaju rješavati političke stvari

BH Telecom je, po svemu sudeći, ostao pri svojoj odluci da TV Hayat ne bude dostupna korisnicima Moje TV. Gašenje signala bi trebalo stupiti večeras u ponoć.

Tim povodom se oglasio direktor TV Hayat Elvir Švrakić, a njegovo saopćenje prenosimo u cijelosti.

- Ovdje je očito od samog početka da postoje dvije strane. Jedna strana kojoj je ovo sve politički motiv, i druga strana koja želi zaštititi svoja prava i ekonomska pitanja. Dokaz da je prva strana isključivo politički motivisana između ostalog je to da vrh samo jedne partije, Trojke, podržava sve ovo što se dešava i postaju glasnogovornici Uprave BH Telecoma.

Čak su i pojedini od njih javno za govornicama najavljivali, obraćali se sarkastično opoziciji: "A šta će biti sutra, odnosno, iduće godine, jer čovjek živi još u 2025. kada se više nećete moći obraćati preko jednog od tih kanala koji će biti isključen iz kabla." To je dokaz da je to sve politički motiv. Deklarativne, apstraktne pozive preko društvenih mreža da se nađemo i dođemo do rješenja po kojem ćemo nastaviti nekomercijalno emitovanje su dokaz da nema nikakve volje za razgovor.