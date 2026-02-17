Šta je pravi razlog Nikšićeve posjete BH Telecomu

Kako portal "Avaza" saznaje iz pouzdanih izvora, Federalni premijer Nermin Nikšić danas je u 15 sati imao sastanak sa rukovodstvom BH Telecoma.

U ovom trenutku nije poznato da li je povod namjera direktora BH Telecoma Amela Kovačevića i predsjednika NiP-a Elmedina Konakovića da se pošto-poto uđe u ekonomski suicidnu kupovinu Telemacha ili nešto drugo.

Također, saznajemo da je za danas predviđena sjednica Nadzornog odbora na ovu temu i da je pojedini članovi već iskazuju ozbiljnu zabrinutost i smatraju da treba odustati od rizika teškog 745 miliona KM.

U ovom trenutku nije poznato hoće li premijer ili Uprava BH Telecoma upoznati javnost sa posjetom i njenim razlozima.