MUBAREK DANI

Ramazanski vozić i vatromet povodom početka ramazana u Goraždu

To su uspomene koje će i djeca pamtiti cijeli život, kazala je jedna od organizatorica ramazanskog vozića Delila Klovo - Kajić

18.2.2026

Tradicionalnim ramazanskim vozićem uz učešće nekoliko stotina djece i roditelja u Goraždu je večeras obilježen dolazak najodabranijeg mjeseca za muslimane.

Mjesec odricanja, discipline, duhovne obnove i Božje milosti dočekan je i pucnjem topa sa Gubavice te uz vatromet u gradu na Drini.

Tome su svjedočili i učesnici sedmog po redu vozića koji tradicionalno organizuje grupa goraždanskih mama – volonterki, na oduševljenje posebno djece Goražda, koja su u pratnji roditelja prošetala ulicama grada, od Trga branilaca do džamije Kajserija, gdje su klanjali akšam namaz. U haremu džamije potom je priređeno druženje.

- Ove godine za vozić je bilo prijavljeno 177 mališana i oko 100 roditelja, a usput su se pridružili i drugi, da zajedno podijelimo poseban osjećaj radosti zbog dolaska mubarek ramazana i svjedočimo ljepoti naše vjere. To su uspomene koje će i djeca pamtiti cijeli život. U haremu džamije priredili smo druženje, uz čajanku i slatkiše, a podršku su nam pružile i pojedine goraždanske firme – kazala je jedna od organizatorica ramazanskog vozića Delila Klovo - Kajić.      

