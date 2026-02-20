Iz BIHAMK-a upozorili: Učestali odroni na brojnim dionicama

U većem dijelu Bosne i Hercegovine preovladava oblačno vrijeme s slabom kišom, dok je na području Bihaća i Bosanske Krupe zabilježen slab do umjeren snijeg. Kolovozi su pretežno mokri ili vlažni, dok su na pojedinim dionicama na sjeveru (Odžak i Orašje) suhi.

Zbog učestalih odrona izdvajaju se dionice: Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Donji Vakuf–Jajce–Crna Rijeka–Banja Luka, Turbe-Karanovac, Bugojno-Kupres, Jablanica-Prozor, Konjic-Jablanica-Mostar-Doljani i Rogatica-Višegrad.

Apeluje se na vozače da na svim putnim pravcima budu maksimalno oprezni, da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu i da obavezno posjeduju zimsku opremu.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste) i Grebka, dok teretna vozila moraju ići preko Rogatice i Goražda.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, saopćeno je iz BIHAMK-a.