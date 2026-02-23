Mladi ustali protiv Dinokio vladanja

Otkada je Elmedin Dino Konaković, šef krnjeg NiP-a, došao na vlast krađom pečata, praktično je krenulo urušavanje svih kodeksa u bošnjačkoj politici. Iako je došao na krilima priče „ne može gore od SDA“, vrijeme je pokazalo da može, i to mnogo gore. Kumovska i porodična imenovanja, namješteni tenderi, nezakonitost u radu na svakom koraku, nekoliko ministara u pritvoru zbog namještanja poslova za „NiP-ovce“, prljave uvrede na račun svakog ko se usudi da razmišlja svojom glavom, poklanjanja para svojim prijateljima, čašćavanje Dodikovog kuma sa 100 miliona, stajanje iza kompromitovane i nesposobne ministrice Naide Hota-Muminović, užasna neodgovornost prema javnim resursima, javno slikanje s polusvijetom ili podrška narkobosovima „kao prijateljem iz mladosti“, samo su dio novonastalog fenomena Dinokio-politike. Sistemsko zlo Zamjena teza, pretvaranje laži u istinu, tajni ugovori vezani za tramvajske pruge, GRAS, budžet grada Sarajeva, skrivanje posla od 745 miliona KM BH Telecoma, odnosno isključivanje prava javnosti i struke iz svakog procesa, haos u obrazovanju, haos u javnim preduzećima su odlika nove vlasti. Netransparentnost, obračun sa slobodnim medijima, fizička prijetnja silom kadrova NiP-a i prijetnja prebijanjem, uništeno stanje u Kantonu, Ministarstvu vanjskih poslova, stalno laganje i riganje vatre na političke rivale, bili su povod da Konakovića prvo napuste mladi iz njegove stranke. Nakon tramvajske tragedije napustili su ga i okrenuli se protiv njega i više hiljada mladih ljudi. Oni traže samo pravdu, odgovornost, jednakost. Diletantsko-lopovska kantonalna vlada je isturila premijera Nihada Uka i ministra Adnana Štetu u prvi plan. Ali, oni su samo sitni dil-izvršioci te politike, a njen simbol i kreator je isključivo Dino Konaković. Zato ga je i narod na demonstracijama i transparentima počeo isticati kao sistemsko zlo, kroz Dinokio transparente njegovog lika i natpisom „Ko laže taj i krade“. Baš u tome je sublimirana poenta narodne pobune protiv političara koji je već 15 godina u vlasti i koji, naročito u tri posljednje godine, pokušava da uvede komunističku podobnost i poslušnost svojih članova, ali i javnosti u cjelini.

Irfan Karić s hapšenja: Policija odradila odličan posao . Avaz Irfan Karić s hapšenja: Policija odradila odličan posao . Avaz

Međutim, knjiga se tek otvara i prve stranice su u GRAS-u: mađioničarska politika laži „ima – nema“ videozapisa, je taktika koja se provodi od slučaja Memić – gdje Konaković 10 godina ništa nije uradio osim ubirao političke poene – će se pretvoriti u knjigu nevjerovatnih zloupotreba na federalnom i kantonalnom nivou, ali i na državnom nivou mešetarenja. Političar koji ima stil agresivnog avlijanera što neprestano laje i reži, političar koji se čak u roku odmah uključuje na privatne profile pojedinih novinara (slučaj Hadžović), političar koji dnevno objavljuje po nekoliko video-konfliktnih poruka i prgavosti, punih šest dana nije postojao od kada su krenule demonstracije. Kukavički i licemjerno On, zajedno s uvijek pospanim Denisom Bećirovićem nije poslao oficijelni telegram saučešća unesrećenoj porodici Morankić, a nisu otišli ni do porodice teško povrijeđene djevojčice Elle Jovanović. Kada je shvatio da demonstracije neće biti vandalizirane – a prvih dana među demonstrante su bili ubačeni saradnici jednog narkodilera i Dininog prijatelja, koji su ostali neutralisani odličnom reakcijom sarajevske policije i komesara Fatmira Hajdarevića – Konaković je odustao od scenarija da se pojavi kao čovjek koji će za demonstracije gdje se pale stari tramvaji optužiti sadašnje svoje oponente.

Skrinšot statusa majke Irfana Karića koji dokazuje prijateljstvo između automobilskog teroriste i Konakovića . Screenshot Skrinšot statusa majke Irfana Karića koji dokazuje prijateljstvo između automobilskog teroriste i Konakovića . Screenshot

Da se ne govori o sramnoj činjenici da taj funkcionerski bijednik nije našao za shodno da se ogradi od svog dokazanog fana Irfana Karića koji je već u pritvoru, a koji je automobilom uletio među demonstrante, što je najbolji dokaz političke nemoralnosti i nebrige o ljudima.

Fotografija iz studija Face TV: Mladi drugi put principijelno i časno prema drugim učesnicima demonstracija odbili razgovor s kompromitiranim Konakovićem i Ukom . FACE Fotografija iz studija Face TV: Mladi drugi put principijelno i časno prema drugim učesnicima demonstracija odbili razgovor s kompromitiranim Konakovićem i Ukom . FACE

Nakon toga je kukavički snishodljivo, licemjerno i samoponižavajuće, demonstrantima ponudio razgovor. Mladi ljudi su ga principijelno odbili i nakon banjalučke izjave i u pokušaju Senada Hadžifejzovića da zajedno sjednu s Konakovićem i Ukom.

N1 bio primjer profesionalnog izvještavanja: Novinarka u razgovoru s profesorom Asimom Mujkićem . Screenshot N1 bio primjer profesionalnog izvještavanja: Novinarka u razgovoru s profesorom Asimom Mujkićem . Screenshot