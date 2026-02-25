Ludilo u SDP-u: Upoređuju Štetu sa Džemalom Bijedićem

Cjelokupni politički uspjeh SDP-a u tekućem sarajevskom kantonalnom mandatu vrti se oko nabavke novih trolejbusa i tramvaja te rekonstrukcije tramvajske pruge u Sarajevu. Tramvajska nesreća u kojoj je poginuo mladić a nekoliko ljudi povrijeđeno, međutim, otkrila je mnoge sistemske nedostatke u sektoru javnog prijevoza, što je pokrenulo i niz omladinskih protesta.
Čovjek koji se svakim novim tramvajem i trolejbusom hvalio kao da ih je izmislio, kantonalni ministar saobraćaja i šef sarajevskog SDP-a Adnan Šteta opravdano je na udaru javnosti. Njegov položaj dodatno je otežala Naša stranka jer je njihov premijer Nihad Uk podnio ostavku.
Nastojanja zvaničnika SDP-a da umanje štetu i ukažu na Štetine uspjehe ovih dana zadobiva bizarne i komične momente, piše Odgovor.ba.
Tako neki od njih po društvenim mrežama dijele slike Džemala Bijedića i Adnana Štete, uz natpis „Džema našeg doba“. Jedan od njih je direktor sarajevske Turističke zajednice Haris Fazlagić.
Ovakvo suludo pravljenje idola od jednog kantonalnog zvaničnika, koji je visoko obrazovanje stekao na Sokocu, bilo bi samo smiješno da se ne radi o velikoj stranci. Opasno je što se u SDP-u širi klima potpuno otuđenosti od naroda i stvarnosti.
Ne nabrajajući sve druge revolucionarne, političke i društvene zasluge Džemala Bijedića, dovoljno je reći da je bio premijer Socijalističke Jugoslavije.
Za sličnom metodom idealiziranja ranije su posezali u NiP-u. Tako su pojedini korisnici društvenih mreža Sanina Ramezića proglašavali "Ebu Bekrom današnjeg vremena" kojeg je "nemoguće stići u dobru", da bi on kasnije bio imenovan direktorom Aerodroma Sarajevo, podsjeća Slobodna Bosna.
Sada protiv Ramezića POSKOK vodi istragu zbog sumnje na zloupotrebu položaja i nepravilnosti prilikom imenovanja Uprave Međunarodnog aerodroma Sarajevo.