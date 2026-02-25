Ludilo u SDP-u: Upoređuju Štetu sa Džemalom Bijedićem

Cjelokupni politički uspjeh SDP-a u tekućem sarajevskom kantonalnom mandatu vrti se oko nabavke novih trolejbusa i tramvaja te rekonstrukcije tramvajske pruge u Sarajevu. Tramvajska nesreća u kojoj je poginuo mladić a nekoliko ljudi povrijeđeno, međutim, otkrila je mnoge sistemske nedostatke u sektoru javnog prijevoza, što je pokrenulo i niz omladinskih protesta.

Čovjek koji se svakim novim tramvajem i trolejbusom hvalio kao da ih je izmislio, kantonalni ministar saobraćaja i šef sarajevskog SDP-a Adnan Šteta opravdano je na udaru javnosti. Njegov položaj dodatno je otežala Naša stranka jer je njihov premijer Nihad Uk podnio ostavku.

Nastojanja zvaničnika SDP-a da umanje štetu i ukažu na Štetine uspjehe ovih dana zadobiva bizarne i komične momente, piše Odgovor.ba.