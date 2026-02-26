Studenti sutra pozvali građane u Sarajevu na proteste

Za sutra u 13 sati najavljeno je novo protestno okupljanje ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.

Organizatori su pozvali studente, srednjoškolce i građane da im se pridruže 27. februara 2026. godine, poručujući da je zajedništvo ključ borbe za pravdu. „Nema odugovlačenja – ili ćemo mi da sudimo“, naveli su u pozivu.

Plakati sa zahtjevima studenata postavljeni su na više lokacija u Sarajevu.

Protesti se organizuju nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je smrtno stradao student iz Brčkog Erdoan Morankić, dok su četiri osobe povrijeđene.

Zahtjevi mladih

- Zahtjevamo hitnu sanaciju evidentnih sigurnosnih rizika, imenovanje stručnih rukovodilaca na sve upražnjene funkcije u nadležnim institucijama, uvođenje jasnih kriterija za dodjelu socijalne pomoći poput besplatnih udžbenika kako bi pomoć išla onima kojima je potrebna, a ne djeci funkcionera i onima kojima ta podrška nije nužna, a da se ta sredstva usmjere u korisnije svrhe, reviziju budžeta prema prioritetima, kako bi se dio sredstava osigurao za vozni park i održavanje, javno objavljena imena odgovornih osoba i rokovi za rješavanje problema, s rokovima od 30, 60 i 90 dana - zahtjev je mladih.

Zahtjevi SPUS-a

SPUS od nadležnih organa zahtijeva sljedeće:

- Odmah po okončanju istrage zahtijevamo informisanje javnosti o svim okolnostima i uzrocima koji su doveli do tragične nesreće i jasno definisanom lancu odgovornosti. Zahtijevamo što skorije javno objavljivanje podataka o ispravnosti i servisiranju tramvaja.