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OTAC PREMINULE ESME

Adnan Kaljanac uz mlade: I sam sam žrtva sistema, želimo suštinske promjene

Iako smo ranjeni i tužni, kada vidimo ovu mladost to nas razgali

Adnan Kaljanac. Avaz

Mirela Pekušić

27.2.2026

Adnan Kaljanac, otac preminule Esme, došao je sa sinom Hamzom na proteste ispred Zemaljskog muzeja.

- Podržavam ih jer sam i sam žrtva sam sistema. Želimo da se dese suštinske promjene, jako je važno mladi da pokrenu aktivizam. Iako smo ranjeni i tužni, kada vidimo ovu mladost to nas razgali. To treba da se podrži. Da ne vjerujem u promjene, ne bih bio ovdje. Vrijeme je nenadoknadljiv resurs, svi koji su pokušali prodati priču - nisu uspjeli. Na mladima svijet mora ostati, oni moraju kreirati budućnost, a mi ih moramo podržati - rekao je Kaljanac.

# SARAJEVO
# PROTESTI
# ADNAN KALJANAC
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