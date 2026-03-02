Adem Čejvan: 99. godišnjica rođenja glumačkog barda

Na današnji dan 1927. godine, u Banjoj Luci je rođen Adem Čejvan, bosanskohercegovački filmski i pozorišni glumac, koji je pripadao onoj rijetkoj vrsti glumaca čije se prisustvo ne mjeri glasnoćom, nego dubinom. Njegove uloge su ostajale u gledatelju dugo nakon spuštanja zavjese ili završetka filma. Bio je glumac snažne unutarnje koncentracije.

Školovan kao dramski umjetnik, vrlo brzo je pokazao izuzetnu sposobnost transformacije, od običnog, „malog“ čovjeka do snažnih, slojevitih likova koji nose teret vremena i sredine u kojoj žive.

Skromni profesionalac

Glumački opus Adema Čejvana obilježen je likovima snažne unutrašnje napetosti, moralne težine i ljudske ranjivosti. Iako je bio prepoznatljiv široj javnosti kroz televiziju i film, Čejvanova najvažnija umjetnička snaga dolazila je iz pozorišta. Na teatarskoj sceni tumačio je likove iz klasičnog i savremenog dramskog repertoara, često noseći predstave snažnom, ali nenametljivom igrom.

Posebno su zapažene njegove uloge očeva i patrijarhalnih figura, u kojima je spajao autoritet i emotivnu krhkost intelektualaca i moralnih svjedoka vremena. Njegova pozorišna gluma bila je lišena teatralnosti, publika je imala osjećaj da gleda stvaran život, a ne interpretaciju, jer je na sceni bio uvjerljiv, smiren i istinit. Za publiku je bio glumac kojem se vjeruje. Njegovi likovi nisu „glumljeni“, već proživljeni.

Ono što su kolege s kojima je sarađivao često isticale jeste njegova skromnost. Čejvan nije pripadao glumcima koji su tražili reflektore, on je tražio istinu u liku. Bio je profesionalac koji je poštovao tekst, reditelja i ansambl, ali iznad svega publiku.

Šira publika pamti Adema Čejvana i po brojnim televizijskim i filmskim ulogama, u kojima je donosio autentičnost i prirodnost, zbog čega su obilježile decenije jugoslavenskog i postjugoslavenskog prostora. U vremenu kada su televizijski projekti često oblikovali kolektivno pamćenje, Čejvan je bio jedan od onih glumaca čija pojava daje težinu cijeloj priči, čak i kada nije u prvom planu.

U TV serijama je često tumačio sporedne likove, ali upravo je u tome bila njegova snaga jer je znao i kratkoj ulozi dati puninu i značaj. Među najznačajnijim TV ulogama izdvajaju se one u serijama: „Tale“, „Osma ofanziva“ i „Velo misto“.

Briljantne uloge

Na filmu, Čejvan je uglavnom igrao likove koji nose iskustvo, pamćenje i moralnu dilemu, često predstavljajući savjest društva u kojem se radnja odvija.

Njegovi filmski likovi rijetko su bili heroji u klasičnom smislu, a češće su predstavljali ljude između prošlosti i sadašnjosti.

Briljantne uloge ostvario je u filmovima: „Lov na jelene“, „Seljačka buna“, „Pismo – Glava“, „Ljubav i bijes“, "Nepokoreni grad", "Odbornici", "Frontaš", "Pucanj u šljiviku", "Putevi i stranputice"...

Adem Čejvan je bio osnivač manifestacije naziva "Susreti za glumce u maju" koji su se održavali u Banjoj Luci, a trajali su od 1981. do 1987. godine.

Preminuo je 5. novembra 1989. godine, u Ljubljani, ali njegove uloge ostaju kao svjedočanstvo jednog vremena, jednog senzibiliteta i jednog načina glume koji se danas rijetko susreće.

Monografija “Adem Čejvan”

O Čejvanu su napisane brojne veoma pozitivne recenzentske bilješke, plijenio je taj dramski prvak scenskom robusnošću, ali prije svega preciznom zaokruženošću dramatskih replika kristalne čistoće, zbog čega su ga mnogi savremenici i kolege nazivali moćnikom dramske riječi.

Njegov sugrađanin i prijatelj, hroničar Banje Luke Slavko Podgorelec napisao je monografiju "Adem Čejvan" u kojoj je sabrao sjećanja na veliko ime našeg glumišta kroz profesionalno i privatno druženje s umjetnikom.