Stanje na putevima u BiH: Saobraćaj protiče bez većih poteškoća

Saobraćaj na većini puteva u Bosni i Hercegovini protiče bez većih poteškoća. Kolovoz je uglavnom suh ili mjestimično vlažan.

- Upozoravamo na moguću poledicu zbog nižih temperatura u usjecima, ali i na mostovima, vijaduktima i prilazima tunelima. Na širem području Kalesije, Kladnja i Bukinja prisutan je jak vjetar, dok je na dionici Mostar-Žitomislići zabilježena magla - poručuju iz BIHAMK-a.

Mogući odroni

Mogući su odroni uslijed temperaturnih oscilacija.

Na dionici Livno-Šuica, preko prevoja Borova Glava vozači se upozoravaju na česte izlaske divljih konja na kolovoz. Uprkos povoljnim vremenskim uslovima, vozačima se preporučuje povećan oprez na dionicama gdje su prisutni odroni, magla, jak vjetar ili divlje životinje.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog uređenja pojasa uz magistralnu cestu Cazin-Velika Kladuša, u vremenu od 08 do 16 sati na mjestu izvođenja radova saobraća se usporeno, jednom trakom.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.